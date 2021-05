Ce scrie pe crucea lui Ion Dichiseanu, de fapt. E obligatoriu să apară așa

Am aflat ce scrie pe crucea lui Ion Dichiseanu, un detaliu care este obligatoriu, conform legii. Actorul s-a stins din viață ieri, 20 mai, la Spitalul Floreasca din București și este plâns îndelung de familie și prieteni. Colegii de breaslă au fost șocați la auzul veștii.

Ion Dichiseanu va fi înhumat cu onoruri militare în cursul zilei de sâmbătă, la Cimitirul Bellu din Capitală. Amintim că regretatul actor a murit în cursul zilei de joi, 20 mai, la vârsta de 87 de ani. S-a speculat îndelung faptul că acesta ar fi fost infectat cu coronavirus, dar fiica sa a infirmat vehement acest lucru.

Un detaliu obligatoriu este numele din buletin al artistului care este Ioan Dichiseanu și va fi scris pe cruce, deși pe scenă a fost o viață întreagă Ion. Cauza morții sale a fost o pneumonie cu care s-a luptat puternic în ultimele luni de viață. Slujba de înmormântare va avea loc la orele 12:00 în prima zi din weekend, iar persoanele care vor participa vor trebui să respecte măsurile de siguranță din contextul pandemic.

”Cum se sting oamenii aceștia mari! Atât de tristă am fost când am aflat vestea! Rămânem singuri”, a spus vizibil afectată o femeie care se afla în cimitir înainte de înmormântarea maestrului, arată Impact.ro care a surprins mai multe imagini de la fața locului.

Doi dintre cei mai mari actori pe care i-a oferit România plâng îndelung pierderea enormă din teatru.

Bebe Cotimanis: “Dichi, dragule, ai fost și ești un lord. Îți mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viața noastră, pentru filmul și teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu ești obișnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor. Mi-a plecat un prieten bun, am făcut turnee cu . Dichi este un domn și știu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieții tale, pe scena de la Nottara”

Florin Piersic: ”O prietenie care a durat o viață. L-am avut invitat la Iași în 2019 la Festivalul „Serile filmului romanesc, la a zecea editie, care mi-a fost dedicată. Am petrecut o săptămână împreună și, Doamne ce ne-am mai bucurat. Bun, vesel, plin de energie și neastâmpăr. Așa era prietenul meu Ion Dichiseanu. Ți-ai iubit mult profesia și publicul Dicki, dragul meu și n-ai uitat nici o clipă de ce te-ai facut actor. Astăzi însă destinul a facut ca tu, ” dezgustat de atâtea măști grotești, să ieși din scenă, plângând între culise”, vorba poetului Mihai Coreanu.”