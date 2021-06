Ce scrie pe certificatul de naștere al lui David, fiul Andreei Mantea. Cătălin Măruță a fost uluit VIDEO

Andreea Mantea are toate motivele să fie mândră. Are o carieră frumoasă și un fiu extrem de inteligent și haios.

David este fiul Andreei Mantea și a lui Cristian Mitrea. Cu toate acestea, luptătorul MMA nu este trecut ca tată în certificatul de naștere al copilului.

Mitrea a vorbit, în cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță, despre motivul pentru care nu și-a recunoscut băiatul.

Cristi Mitrea și Andreea Mantea au trăit o poveste de dragoste care a durat câteva luni, iar la puțin timp de la despărțire, vedeta anunța că este gravidă.

Prezentatoarea tv și-a anunțat fostul iubit că are de gând să păstreze copilul, chiar dacă asta înseamnă să îl crească singură. Cristi Mitrea nu era convins de faptul că el ar fi fost tatăl bebelușului. Așadar, a refuzat să îl recunoască pe David, motiv pentru pe certificatul copilului, în dreptul tatălui, apare o linie.

David a crescut, iar Cristi Mitrea l-a recunoscut ca fiind copilul său. Au dezvoltat o relație frumoasă, pe parcurs.

”Eu nu am spus niciodată nimic despre subiectul ăsta. Aștept ca acel copil să aibă o anumită vârstă și să am discuția aia de la bărbat la bărbat cu el. Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci.

Am avut o perioadă în care nu eram linștit eu cu mine, nu puteam să dorm, mă trăgea ața, trebuia să văd, să simt eu ceva și mi-am dorit să mă duc să mă apropii, mi-am dorit să nu repet niște greșeli care s-au întâmplat în familia mea.. am avut niște discuții, niște negocieri în care îmi doream să nu mai intervină factori externi și s-au întâmplat și am început să dezvolt această relație cu David care e magnifică, liniștitoare, te echilibrează”, a spus Cristi Mitrea.