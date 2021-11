Ce scrie pe cavoul lui Petrică Mîțu Stoian. Cuvintele gravate sunt cutremurătoare

Românii sunt în doliu după ce o mare stea s-a stins la Spitalul de Urgență din Reșița. Petrică Cercel și-a încheiat socotelile lumești mult prea devreme, în urma unui șoc septic, așa că o să fie condus către ultimul drum de către apropiați. Cuvintele gravate pe cavoul său o să îi facă pe mulți să plângă.

Petrică Mîțu Stoian a dus o luptă crâncenă cu Covid-19, însă a reușit să depășească acest episod dificil. Totuși, boala și-a pus amprenta asupra lui, așa că marele artist s-a internat într-o clinică pentru a beneficia de tratament în urma unor complicații aduse de virus.

Acesta a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița, însă medicii nu l-au mai putut salva. Petrică Mîțu Stoian și-a pregătit mormântul până la ultimul detaliu, de parcă și-ar fi prevestit moartea, iar cuvintele gravate pe capacul cavoului sunt cutremurătoare.

Vestea că Petrică Mîțu Stoian a murit a venit ca un trăznet pentru foarte mulți artiști care l-au cunoscut. Constantin Enceanu este îndurerat după ce prietenul și colegul său și-a încheiat socotelile lumești, dezvăluind că acesta o să fie pomenit de multe generații de acum încolo pentru talentul său.

Constantin Enceanu a fost curprins de durere în momentul în care a aflat că Petrică Mîțu Stoian a decedat. Acesta a mărturisit că era extrem de apropiat de regretatul artist, așa că a zbierat de durere când a auzit veștile tragice.

„E o durere imensă în sufletul meu! Când am aflat că e pe moarte, nu mi-a venit să cred! Eu am aflat de la impresarul lui, am oprit maşina, m-am dat jos şi am urlat, am zbierat de durere!

Am pierdut un frate adevărat, m-am bazat pe el oricând, la orice oră din zi şi din noapte. Aş fi făcut orice să pot să îi dau o mână de ajutor lui Petre. Mi-aş fi dorit să îşi ia rămas bun frumos de la noi! Cu el nu puteai să te cerţi. Evita acest lucru.

Regret din suflet că a plecat atât de repede dintre noi, în inima mea a rămas un mare gol! Nu am avut niciun coleg de breaslă atât de apropiat. Probabil Dumnezeu l-a vrut la el, e prea crudă soarta“, a adăugat Constantin Enceanu.