Ce schimbări aduce Nunta Cosmică pentru zodii. Se întâmplă între 9 şi 11 aprilie 2024, cine are parte de ghinion

Nunta Cosmină este un eveniment astrologic de mare amploare, ce are loc o singură dată pe an. Se desfășoară între 9 și 11 aprilie și va aduce schimbări majore în viața tuturor zodiilor. Ce îi așteaptă pe nativi în aceste zile și cine are parte de ghinion din cauza momentului în care Luna și Soarele se află în momentul lor de exaltare.

Berbec

Pentru cei născuți sub semnul Berbecului, Nunta Cosmică aduce evenimente fericite în ceea ce privește planurile lor financiare. Ce poate fi mai plăcut decât să vezi cum culegi din plin roadele muncii tale?

Berbecii pot avea idei creative și își pot stabili obiective pentru anul viitor. Acesta este un moment favorabil pentru a atrage bani mulți și pentru a duce la buin sfârșit tot ce și-au propus.

Taur

Pentru persoanele din zodia Taur, Nunta Cosmică aduce Luna zodia lor, în casa planurilor secrete, a frământărilor interioare și a spiritualității. Acești nativi vor avea parte de o perioadă de introspecție, plină de stres și neliniște.

Persoanele Taur vor avea parte și de o energie bună, o stare de spirit care atrage cele mai bune lucruri din viață. Reușitele vor veni la ei din plin după acest eveniment astrologic.

Vezi și: Compatibilități zodia Balanță. De cine se îndrăgostesc la prima vedere şi nebuneşte aceşti nativi

Gemeni

Pentru persoanele din zodia Gemeni, Nunta Cosmică aduce informații valoroase, revelații și realizări multe în planul astral. Aceștia vor primi energia necesară pentru a schimba ceva în viața lor, pentru a duce lucrurile într-o altă direcție.

Gemenii se vor bucura, de asemenea, de putere interioară și vor fi invitați să își asculte intuiția atunci când iau decizii importante. Vor merge pe cel mai bun drum, au numai de câștigat.

Rac

Pentru cei din Rac, această Nuntă Cosmică poate aduce surprize atât din partea prietenilor, cât și din partea carierei. Este vorba de câștiguri importante, pe care veți ști cum să le gestionați și care vă vor întrece așteptările.

Cum în această configurație astrală este implicată și Luna, guvernatorul acestor nativi, orice dificultăți pot fi depășite, iar surprizele care apar îi pot duce într-o altă direcție în ceea ce privește munca.

Leu

Pentru cei din zodia Leu, Nunta Cosmică aduce dorința de a rezolva probleme legate de relațiile cu superiorii, cu străinătatea și de aspectele profesionale.

Soarele, stăpânul Leului, aduce un moment bun pentru a-și stabili obiective legate de profesie, imagine și statut personal. Este șansa lor să facă schimbări majore lor, din care să aibă doar de câștigat.

Fecioară

Pentru Fecioare, nunta cosmică poate aduce revelații, surprize și evenimente în domeniul călătoriilor, al dezvoltării profesionale, al idealurilor. Fecioarele își vor schimba complet principiile și vor simți nevoia de ceva nou.

Nativii care își doresc să călătorească, să evolueze, să devină tot mai buni, trebuie să știe ca este momentul lor să își îndeplinească dorințele, indiferent cat sunt de mari.

Balanță

Pentru Balanțe, Nunta Cosmică activează relațiile, viața privată și sfera financiară. Pe măsură ce Luna trece prin aceste zone, aveți numai de câștigat, pentru că este o perioadă favorabilă semnului vostru zodiacal.

Urmează multe surprize, trebuie doar să știți să le gestionați și să profitați de ele.

Scorpion

Pentru Scorpioni, nunta cosmică aduce momente de bucurie, pace și armonie în relații și în stabilirea obiectivelor pe termen lung. Este momentul să luați decizii pentru viitor și să nu mai pierdeți vremea.

Scorpionii singuri pot atrage partenerul la care au visat mereu. Vor găsi o persoană potrivită, nu au de ce să își facă griji.

Săgetător

Pentru Săgetători, nunta cosmică aduce rezultate bune la locul de muncă. Săgetătorii au o stare de spirit pașnică și productivă, muncesc din greu și dau tot ce au mai bun pentru a demonstra ce pot.

De asemenea, pot apărea evenimente neașteptate pentru a rezolva o problemă de la locul de muncă, ce îți dă bătăi de cap. Vei reuși să scapi de ea imediat, ai toată baza!

Află și:Blocul din București pe care sunt desenate cele 12 zodii. E unic în România și visul oricărui arhitect

Capricorn

Pentru Capricorni, o nuntă cosmică aduce bună dispoziție și dorință de relaxare, distracție, flirt și aventură romantică. Vă place să faceți surprize persoanelor iubite, vreți sa le impresionați cu orice preț.

Vărsător

Pentru Vărsători, o nuntă cosmică aduce relații bune cu familia și părinții și rezolvă problemele administrative de acasă. Sunt foarte veseli, plini de viață, au numai idei bune și simt ca sunt mai organizați decât au fost vreodată.

Pești

O nuntă cosmică pentru Pești aduce mesaje neașteptate, informații și surprize plăcute. Peștii au idei creative pe care le pot pune în practică pentru a-și crește veniturile. Se gândesc serios să își schimbe locul de muncă și deja au câteva opțiuni interesante.