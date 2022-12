Ce schimb de sms-uri a avut Irinel Columbeanu cu fiica lui din America, fani Franța, în timpul finalei CM de fotbal: „Era la mintea cocoșului”. EXCLUSIV

Irinel Columbeanu a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că și-a dorit ca Franța să devină campioană mondială la fotbal. Cu acest prilej a dezvăluit și motivul pentru care este un fan al acestei naționale. Deseori, el a vizitat Parisul, iar fiica lui a absolvit Școala Franceză. Totodată, la finala de duminica trecută, fostul milionar de la Izvorani și-a adus aminte de tricoul fiicei sale, imprimat cu cifra 25.

Lui Irinel Columbeanu îi e tare dor de fiica sa, Irina Columbeanu, pe care nu a mai văzut-o de aproape patru ani. Finala Campionatului Mondial de Fotbal, dintre Argentina și Franța, l-a dus cu gândul la Irina. și-a adus aminte și de o fotografie în care aceasta purta numărul 25 pe tricou:

„M-am uitat duminică la meci, la finala CM. Și, încălzit de atâta fotbal de bună calitate și de faptul că, personal, eu țineam cu Franța, am început să mă gândesc, uitându-mă și în telefon, la ce oră o fi oare la Irina când la noi era ora 17.00, când meciul a început: `Oare, Irina s-o uita?`. `Da’ și-o mai aduce oare-aminte că ea a făcut Școala Franceză?`. `Păi, ce-oi vrea să-și aducă aminte, că școala argentiniană nu prea o fi, nici la București nici la Malibu. E drept, `Da’ colege sud-americance are gârlă`.

Și, cum tensiunea meciului tot creștea, și iar creștea (francezii începuseră să recupereze handicapul și timpul de joc trecea și el, chinuindu-mă prin ochelari să disting pe ecran cifrele de pe spatele tricoului jucătorilor, mi-am adus aminte de poza Irinei cu tricoul ei personalizat, ca de fotbal, și i-am trimis-o, ca manifestare a sentimentelor mele puternic pro-franceze în mijlocul tensiunii meciului și prietenului meu Pepe Berciu, alt filofrancez dacă e să ne luăm după naționalitatea bucătarului său, cu care comentam frenetic meciul pe WhatsApp.

La care Pepe mă întreabă `Da’ de ce 25?`. Îi mărturisesc că și eu o întrebasem pe Irina, dar nu îi pot ascunde c-am uitat. După care, cu ochii tot în telefon, îi trimit Irinei un colaj video făcut automatic peste noapte cu poze-amintiri de la excursia noastră la nașul Matei în Elveția, gândul meu fiind la sediul FIFA din Lausanne, pe unde trecuserăm și noi conduși de el. După ce îi trimit Irinei colajul, profit ca s-o testez dacă își mai aduce-aminte unde fuseseră făcute pozele suflându-i în scris că-s din Elveția și mărturisindu-i și ei că am uitat, deși ea îmi spusese care e semnificația numărului 25 de pe spatele tricoului cu Columbeanu pe spate. Mi-a răspuns, reamintindu-mi, azi-noapte”, ne-a povestit Irinel Columbeanu.