Ce salariu va avea Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Noul edil stă în chirie în București

Până pe 27 septembrie, în biroul Primăriei Generale a Capitalei a stat Gabriela Firea. De săptămâna viitoare scaunul de primar va fi ocupat de Nicușor Dan. Există comparații între cei doi, comparații ce vom încerca să vi le aducem la cunoștință.

Gabriela Firea a ocupat scaunul de Primar General pentru un singur mandat, cu toate controversele și scandalurile politice aferente. Din 27 septembrie Nicușor Dan a devenit noul primar, iar veniturile celor doi sunt incomparabile.

S-a speculat mult pe salariul de Primar General. Venitul lunar al Gabrielei Firea, pe perioada mandatului ău, a fost unul mic, în comparație cu cele din mediul privat. Dacă analizăm declarațiile fostului edil, din anii 2018 și 2019, vom constata că sumele nu sunt chiar atât de mari, pe cât s-a speculat.

În 2019 Gabriela Firea a obţinut venituri de 181.206 lei, iar în 2018, a obținut 166.716 lei, în calitate de Primar General al Capitalei. Deci, concluzia ar fi că nici viitorul Primar General, Nicușor Dan, nu va avea un venit mult mai mare decât cel al Gabrielei Firea.

O altă comparație vizibilă dintre cei doi, ar fi locuința. Pe când fostul edil, Gabriela Firea, locuiește cu soțul într-o vilă bine pusă la punct, în Voluntari, Nicușor Dan nu se poate lăuda cu o asemenea realizare.

Conform declaraților sale, alături de soție și fetița acestora, Nicușor Dan locuiește, undeva în București, dar cu chirie. Nicușor, alături de Mirabela și fiica lor, Aheea, locuiește în sectorul 5 din Bucureşti. Stau într-un apartament dintr-o casă veche, pentru care plăteşte 550 de euro chirie. Cât despre viața lor de familie, Mirabela Grădinaru, povestea cu ceva vreme în urmă cum s-au cunoscut și cum le este împreună:

„Ne-am cunoscut in anul 2005, pe vremea cand eu eram studenta în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte ca se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sa ma intorc acasa, dar chiar in ziua aceea s-a intors o prietena ce fusese plecata cu bursă Erasmus in Franta.

Am renuntat sa ma mai intorc acasa si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sa mergem seara in Club A, clubul pe care noi il frecventam in serile de dupa sesiune sau de dupa zilele in care aveam proiecte, iar atunci l-am intalnit pe Nicusor. Sau el m-a intalnit pe mine. Nu stiu daca a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, a declarat acum câţiva ani Mirabela Gradinaru pentru vremeanoua.ro.