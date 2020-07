Ce salariu primește Busu de la PRO TV. Câți bani încasează, de fapt, în fiecare lună

Generații noi l-au ascultat și îl cunosc pe cel mai bun prezentator de rubrică meteo. Prin costumele sale colorate și glumele potrivite, Florin Busuioc sau Busu, așa cum i se mai spune, a câștigat inimile telespectatorilor care așteaptă în fiece seară prognoza meteo prezentată de el.

Ce salariu primește Busu de la PRO TV

Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc ce salariu câștigă vedeta de la postul de televiziune Pro Tv, dar și cum a ajuns să fie prezentator la meteo.

Florin Busuioc a devenit cunoscut publicului din România, după ce a fost numit să prezinte știrile meteo de la Pro Tv. De profesie, Busu este actor și a jucat pe marile scene din România ani de-a rândul. Deși este cunoscut de toată lumea, puțini sunt cei care știu ce salariu câștigă Busu la Pro Tv. Astfel, potrivit Haihuin2.com, Busu primește 3.000 de euro.

Deși prezintă meteo la TV, Florin Busuioc nu a renunțat nici la cariera de actor, însă suprasolicitarea i-a adus grave probleme de sănătate. Astfel că, la finele anului 2019, Florin Busuioc a suferit un stop cardio-respirator în timpul unui spectacol la teatru, în Craiova. Din fericire însă, lucrurile au decurs bine, iar medicii au reușit să-l salveze și să-i montenze un stent la inimă.

A dat de cinci ori admiterea la actorie

Florin Busuioc a venit din județul Neamț la București, pentru a prezenta rubrica Meteo, însă actoria a fosr cea care l-a convins să facă acest lucru. A dat admiterea de cinci ori până a fost acceptat, apoi a urmat o carieră frumoasă pe scenele de teatru din Capitală.

La Pro Tv, Florin Busuioc a ajuns înainte de lansarea postului, în anul 1995, unde a început să dubleze desene animate, iar la pupitrul știrilor Meteo a ajuns după ce a stat în concediu fără plată, iar o echipă l-a ajutat pe Busu să devină exact cum dorește.

”Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Ca asta e, se mai intampla. Mi-am luat concediu fara plata. Eu ma mutasem de la teatru cu carte de munca in Pro.A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din „Cenusareasa programelor“, ca sa zic asa, am reusit sa demonstrez ca orice faci, daca faci bine, poate fi de top. Nu contează ce program ai pe mana, nu contează ce ti s-a dat de facut, conteaza doar sa faci bine, sa te implici suficient si sa-ti faca mare placere sa faci asta”, a povestit Florin Busuioc.