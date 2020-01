Florin Busuioc trage un semnal de alarmă. Ce se întâmplă cu vremea în lume

Florin Busuioc trage un semnal de alarmă despre ceea ce se întâmplă cu vremea peste tot prin lume. Invitat în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, acesta spune că nu este deloc normal ceea ce se întâmplă cu temperaturile.

Florin Busuioc trage un semnal de alarmă

Busu`, așa cum îl știe toată lumea, a făcut afirmații cât se poate de alarmante în privința vremii, nu doar din România, ci de peste tot în lume. Temperaturile anormale îi preocupă pe specialiștii în meteorologie, care au căzut de comun acord că asistăm la o schimbare dramatică din punct de vedere climatologic.

„Nu e normal ce se întâmplă acum. Este total greșit. În sudul Americii, ninge. În Siberia sunt 20 de grade. E alarmant! Nu este OK ce se întâmplă, iar domnul Trump spune ca în America ninge. Dar în restul lumii???”, a declarat acesta.

Cum va fi vremea în weekend în România

Vremea va fi anormal de caldă comparativ cu perioada climatologică la care ne aflăm, anunță ANM. În regiunile Dobrogea și Bărăgan, temperaturile nu vor scădea, fiind combarabile cu cele înregistrate în cursul zilei de astăzi.

În Sudul Moldovei și în Nordul Munteniei, valorile scad puțin, dar atmosfera va fi însorită, iar vântul va bate slab. O vreme frumoasp vom avea și în sudul țării, acolo unde acul termometrelor indică maxime de 9 grade C, în județele din Nordul regiunii.

Sâmbătă, maximele termice vor fi cuprinse între 3 grade (la Miercurea Ciuc) și 14 grade Celsius la Drobeta, iar duminică, temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade, cu cele mai mari în sud-vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară in vest unde vor fi local și precipitații predominant sub forma de ploaie. Izolat se va instala și poleiul. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Izolat vor fi condiții de ceață. Și în Capitală, vremea va fi deosebit de frumoasă, ca pentru luna martie.