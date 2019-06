Ce salariu lunar va încasa Traian Băsescu ca europarlamentar. Suma de bani e consistentă!

Traian Băsescu a surprins cu locul pe care l-a avut pe lista pentru europarlamentare. Acesta a fost primul din PMP! Ce salariu va avea acesta? Suma este una foarte frumoasă.

Băsescu, salariu lunar ca europarlamentar

Fostul președinte al României a deschis lista PMP la alegerile europarlamentare și a fost urmat de către președintele formațiunii, Eugen Tomac. Conform Digi 24, toți europarlamentarii primesc același salariu, aproximativ 8.700 de euro. Din aceștia, se scad taxele care sunt plătite de către Uniunea Europeană, alături de contribuții. Salariul net al unui parlamentar ajunge astfel la 6.824,85 de euro.

Cu toate că toți ar trebui să aibă același salariu, există și unele excepții. Demnitarii care au avut un mandat în PE și înainte de alegerile din anul 2009, au putut să opteze pentru a avea un salariu în conformitate cu sistemul din țara lor. Salariul este calculat ca 38,5% din salariul de bază al unui judecător de la Curtea Europeană de Justiție.

Alți bani primiți de europarlamentari

– Cheltuieli pentru deplasări

– Diurna zilnică

– Costuri de cazare

Băsescu a deschis lista PMP

Fostul președinte al României a fost primul pe lista Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile europarlamentare. ”Noi mergem cu propria listă şi încercăm să le demonstrăm încă o dată tuturor ipocriţilor din politică faptul că acest partid are vână şi are obiective pentru care se bate. Intrăm în această bătălie politică pentru că vrem ca Traian Băsescu să ajungă la Bruxelles, pentru că România, de când a intrat în Uniunea Europeană, are un gol imens acolo.

Nimeni n-a reuşi să se impună şi să le explice europenilor că om fi intrat noi mai târziu în UE, dar suntem o naţiune mare, cu o cultură puternică, cu resurse uriaşe şi dornică de o viaţă mai bună, de salarii ca-n Europa, de pensii ca-n Europa, de o viaţă pe care o merităm. (…) Cu Traian Băsescu primul pe lista de la europarlamentare, vrem să obţinem un scor de 10%”, a spus Eugen Tomac.

Primele 10 locuri: