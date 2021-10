Ce salariu încasează lunar Răzvan Cherecheş. Nu e de mirare că a reuşit să strângă o avere uriaşă

Cât câștigă Răzvan Cherecheș? Acesta a reușit să adune o avere. Fostul consilier onorific ocupă în preznet funcția de profesor universitar, director de apartament în cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Ce salariu are Răzvan Cherecheș?

Răzvan Cherecheș este fost consilier onoritific la Ministrul Sănătății în timpul ministrului Vlad Voiculescu. Acesta este profesor universitar la Cluj și are 44 de ani. În februarie 2020, la numirea sa în cadrul Ministrului Sănătății, profesorul preciza:

”Începând de astăzi sunt consilier onorific (neplătit) al secretarului de stat de la sănătate – Andreea Moldovan. Asta înseamnă că voi putea să îmi expun opiniile și să furnizez dovezi pentru măsurile propuse și Andreea Moldovan mă va asculta.

Două aspecte:

1. Punctul meu de vedere este cel al specialistului, nu am nicio afiliere politică, nu doresc nicio afiliere politică, nu am nicio preferință – suportul meu în domeniul sănătății publice este oferit oricărei autorități sau partid care dorește să îl asculte.

2. Faptul că sunt consilier onorific nu înseamnă că am să încetez să critic măsurile (sau absența lor) nepotrivite – doar am să folosesc „noi” în loc de ”ei””, a anunțat atunci Răzvan Cherecheș.

Cât câștigă soția sa?

Acesta a renunțat ulterior la titulatura primită și acum ocupă postul de profesor universitar doctor, director de departament în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bărbatul este licențiat în Medicină Genereală, după ce a terminat studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Iulia Hațieganu’, ulterior în 2005 terminând și un master sanitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Anul 2007 îl găsea în funcția de manager general al Spitalului Județean Satu Mare, iar acum se bucură de titulatura de profesor pentru care este remunerat cu 14.800 de lei/lună. Soția sa câștigă de la o asociație și de la o fundație un total de 41.392 de lei/an, iar la bugetul familiei se mai adaugă și alocațiile anuale de 1.008 lei pentru cele două fete, arată fanatik.ro.

„Toată Poliţia trebuie mobilizată”

Cel din urmă susține că ar trebui ca autoritățile române să aducă în prim-plan restricții mai dure la nivel național pentru a putea să trecem peste această criză sanitară. Acesta a mai susținut și că toată Poliția trebuie mobilizată pentru a face verificări intense în dreptul celor vaccinați și nevaccinați.