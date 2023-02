Ce salariu are un angajat Metro în 2023. Suma pe care o câștigă lunar cu tichete de masă și bonusuri

Finalul de an 2022 și începutul lui 2023 aduce vești bune pentru unul din brand-urile importante din Europa. După un triemstru trei puternic, Metro ar putea continua să aibă performanțe de creștere peste așteptări, și se așteaptă ca aceasta să susțină evaluările sale ulterioare. Deși suntem într-un alt an sub auspicile unei crize economice, este cazul să vedem și ce salariu are un angajat Metro în 2023. Așa că, citește mai departe, dacă vrei să afli aceste informații.

METRO crește cu 5% în primul trimestru al anului

Consumul în afara gospodăriilor a fost stabil, inflația continuând să se mențină, dar în ușoară scădere. În acest mediu de piață, compania a reușit să își apere cu succes câștigurile de cotă de piață în domeniul HoReCa în Germania, Franța, Spania și Italia și chiar România.

Toate canalele de vânzări, afaceri în magazine, livrări și METRO MARKET, și toate segmentele, cu excepția Rusiei, au contribuit la creștere. Vânzările în monedă locală au crescut cu 5,2%, în timp ce vânzările raportate au crescut cu 6,6%, ajungând la 8,1 miliarde de euro . În plus, în decembrie 2022 a fost semnat un acord de vânzare a afacerii din India, care se așteaptă să fie finalizat în prima jumătate a anului calendaristic 2023.

„Ritmul nostru de creștere continuă și, în pofida atacului cibernetic, am impulsionat în mod consecvent implementarea strategiei sCore în primul trimestru al noului exercițiu financiar. METRO este în creștere pe toate canalele și în toate segmentele, cu excepția Rusiei, apărăm cotele de piață câștigate, iar industria ospitalității arată o încredere în creștere pentru anul în curs. În plus, observăm progrese puternice în ceea ce privește indicatorii noștri cheie de performanță strategici. Pe lângă extinderea activității de livrare și a cotei de vânzări a clienților noștri strategici, cota de vânzări a mărcii proprii a crescut puternic în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu sortimentul nostru de mărci proprii, oferim clienților noștri produse de înaltă calitate cu o propunere puternică de valoare a raportului preț-performanță, într-o perioadă marcată de o inflație ridicată. În conformitate cu prioritățile noastre strategice, am vândut, de asemenea, afacerea noastră din India în decembrie. Acest lucru ne permite să ne concentrăm și mai mult pe creșterea în cadrul portofoliului de țări rămase.”, a declarat Steffen Greubel, CEO al METRO AG.

Vezi și: Ce salarii au angajații supermarketurilor din România în prezent. Metro și LIDL au rupt topurile

Ce salariu are un angajat Metro în 2023 și care sunt locuri de muncă

Pe piața românească, deși au existat probleme ca urmare a crizei economice, asta însemnând inclusiv întreruperea lanțului de aprovizionare, METRO AG România a avut un an 2022 relativ bun. Conform datelor, în Europa de Estul compania a crescut cu 8,9%. România și restuls ttelor unde activează compania în Europa de Est, au contribuit la această evoluție pozitivă, determinată în principal de evoluția clar pozitivă a activității HoReCa.

În Ucraina, vânzările au evoluat mai bine decât se așteptau, în ciuda războiului, și au scăzut cu 22,5% în comparație cu același trimestru al anului precedent, care încă nu a fost afectat de război. Așa se face că la această oră, pe platformele de recrutare din România, Metro a scos la bătaie cel puțin 49 de posturi, de la agent de vânzări, manipulat marfă, și până la specialiști în cerere și ofertă. În cele ce urmează, conform platformelor de recrutare, vedem ce salariu are un angajat Metro în 2023, în funcție de post:

1.Data analyst (Full time – Bucuresti, Experiență în domeniu 1 ani): Salariu lunar net 8.500 lei, Bonus anual 4700 lei, tichete de masă lunar 600 lei, alte bonusuri anuale 2400 lei;

2.Specialist în cerere și ofertă (Full time – Bucuresti, Experiență în domeniu: 10 ani): Salariu lunar net 4.500 lei, bonus anual 5000 lei, tichete de masă lunar 400 lei, alte bonusuri anual 1500 lei;

3. Consilier vanzari senior (Full time – Galati, Experiență în domeniu 2 ani): Salariu lunar net 2.100 lei, tichete de masă lunar 20 lei;

4. Manipulant marfă (Full time – Bucuresti, Experiență în domeniu 3 ani): Salariu lunar net 1.000 lei;

5. Casier (Full time – Cluj-Napoca, Experiență în domeniu 6 ani): Salariu lunar net 860 lei;

6. Asistent manager(Full time – Bucuresti, Experiență în domeniu 2 ani): Salariu lunar net 2.000 lei;

7. Business analyst ( Full time – Bucuresti, Experiență în domeniu 2 ani): Salariu lunar net 5.000 lei, tichete de masă lunar 600 lei, alte bonusuri anual 5000 lei.

Lista poate continua, așa cum spuneam, în acest moment fiind listate pe una din platformele de recrutare aproximativ 49 de posturi.