Ce salariu are un angajat la Profi în 2023. Cât ajunge să câștige lunar cu bonusuri și tichete de masă

Dacă în urmă cu aproape un deceniu, lanțul de magazine Profi avea aproximativ 8.800 de lucrători în România, în prezent numărul acestora se ridică la aproape 26.000. Este compania românească de retail modern cu cea mai mare extindere pe teritoriul țării noastre. Află în rândurile de mai jos ce salariu are un angajat la Profi în 2023.

Profi, lanțul românesc cu cea mai mare extindere

Lanțul românesc de magazine Profi este cel mai mare angajator privat și rețeaua de retail modern cu cea mai mare extindere de pe teritoriul țării noastre. În urmă cu aproape zece ani, dispunea de 8.798 de angajați. Acum, numărul salariaților din supermarketuri se ridică la aproape 26.000.

În luna mai a anului 2019, lanțul românesc de magazine Profi a devenit prima rețea cu mai mult de 1000 de magazine amplasate în aproape 500 de localități. În luna decembrie a anului 2021, numărul total al supermarketurilor depășea 1.500. La momentul actual, în peste 700 de localități din România există un total de aproape 1.600 de magazine Profi.

An de an, lanțul românesc de magazine Profi continuă să se extindă cu sute de noi magazine, având drept concurenți principali Kaufland, Carrefour, Lidl, Penny Market, Plus și Mega Image. Veniturile lucrătorilor din supermarketuri sunt interesante. Pot să varieze între suma de 1.450 lei net și 3.000 lei net, câștiguri la care se pot adăuga tichete și bonusuri.

Ce salariu are un angajat la Profi în 2023

Iată ce salarii au angajații din magazinele Profi din România în 2023, în funcție de poziția pe care o ocupă:

lucrător comercial – 1.450 lei net/lună + tichete de masă 440 lei/lună

casier – 2.000 lei net/lună + tichete de masă 440 lei/lună

șef de magazin – între 2.800 și 4.200 lei net/lună + tichete de masă și bonusuri în funcție de vânzări

șef de tură – 3.000 lei net/lună + tichete de masă 400 lei/lună

project manager – 3.000 lei net/lună + tichete de masă 440 lei/lună

Veniturile financiare lunare ale angajaților din supermarketurile Profi pot să difere în funcție de orașele în care activează. De exemplu, în anul 2021, un casier angajat full time în București, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, încasa lunar un salariu net în valoare de 2.200 lei.

Un lucrător comercial cu experiență de trei ani în domeniu încasa, în luna aprilie a anului 2021, un salariu lunar net în valoare de 1.900 de lei, în Brașov. Pe lângă acest câștig, i se mai ofereau lunar și un bonus în valoare de 700 de lei și tichete de masă în valoare de 350 de lei.

Un casier cu o experiență de trei ani în domeniu, angajat full-time în Cluj-Napoca, avea în luna martie a anului 2021 un salariu lunar net în valoare de 1.600 de lei. La acesta, se mai adăugau tichete de masă în valoare de 440 lei.