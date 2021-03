Ce salariu are soțul Vulpiței de când s-a angajat. Nu poate câștiga mai mult de atât

Soții Stegaru au părăsit deja e o bună vreme emisiunea care i-a făcut cunoscuți, iar acum se pare că au devenit cât se poate de conștienți de faptul că viața lor urmează să se schimbe radical odată cu venirea celui de-al doilea copil pe lume. Cât câștigă acum Viorel la noul loc de muncă și cum mai arată viața lor departe de camerele de filmat?

Viorel și Veronica Stegaru au reprezentat clar un fenomen. Înțeleși de unii, judecați de alții, soții au continuat să-și facă apariția în platoul emisiunii „Acces Direct” unde și-au spus poveștile și s-au bucurat de toată atenția publicului românesc ce i-a urmărit într-un număr incredibil de mare.

Cei doi au părăsit într-un final canapeaua emisiunii dirijate de Mirela Vaida, iar acum se bucură din nou de liniștea colibei lor și a simplității care i-a înconjurat mereu. Bărbatul s-a angajat într-un final, iar acum își câștigă banii ca angajat al unei firme de curățenie din București.

Acesta lucrează de la mijlocul lunii ianuarie a.c. și încearcă să pună bani de-o parte pentru momentul în care soția sa va ajunge din nou la maternitate. De dorul fiicei lor, fostele vedete de la „Acces Direct” au decis ca din primii bani să meargă câteva săptămâni acasă, la Blăgești, pentru a o vedea pe micuța lor.

”Vă dau o veste bună, astăzi am luat și eu salariul pe prima lună lucrată și cam într-o oră, o oră și jumătate plec, să-mi văd și eu fata. O să stau vreo 3 săptămâni cu fata, după care revin înapoi la muncă. Veronica trebuie să vină și ea să-și facă un control la doctor, să vedem cum mai decurge sarcina”, a povestit Viorel Stegaru într-un filmuleț postat pe Youtube.

Viorel e plătit între 2.000 și 2.500 de lei pe lună, dar salariul lunar depinde totuși de rezultatele sale. Nemulțumit din fire, bărbatului nu-i place sistemul de lucru care nu-i asigură un venit fix.

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”

Viorel Stegaru