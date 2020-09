Ce salariu are soția lui Nicușor Dan. Cât câștigă, de fapt, Mirabela Grădinaru

Dincolo de viața publică, Nicușor Dan are și o familie de nota 10: o soție care îl susține necondiționat, de când s-au cunoscut, adică de 15 ani. Împreună au o fetiță, pe nume Aheea. Dar micuța nu s-a bucurat așa de mult când a aflat că tatăș ei a devenit primar, întrebându-se dacă el va mai avea timp să stea cu ea acasă.

Ce salariu are soția lui Nicușor Dan

De menționat este că familia lui Nicușor Dan locuiește cu chirie într-un apartament din București, sectorul 5. Nicușor Dan și-a deschis ușa și și-a arătat locuința, având o bibliotecă impresionantă, un birou mare, iar fiica are multe jucării.

Dacă despre viața personală și profesională a lui Nicușor Dan se cunosc multe, ce se știe despre soția sa? Mirabela Grădinaru este managerul uneia dintre cele mai mari companii auto din România și cea alături de care Nicușor Dan a pus bazele Asociației Salvați Bucureștiul, iar apoi al partidiului Uniunea Salvați România. Despre actualul lui job nu se cunosc alte detalii, însă privind funcția pe care o ocupă, aceasta ar încasa lunar peste 1.000-2.000 de euro.

Potrivit playlab.ro, intervalul de salarii pentru persoana care lucrează în România din categoria Management este de obicei între 2.867,00 RON (salariu minim ) la 9.955,00 RON (cea mai mare medie, iar salariul maxim real este mai mare). Acesta este salariul total lunar, cu bonusuri cu tot. Astfel, salariile variază drastic în funcţie de diferite posturi de muncă.

Cum a început povestea lor de dragoste

Mirabela Grădinaru este din Vaslui și este o moldoveancă autentică. Pentru ea, oraşul Vaslui va rămâne pentru totdeauna a doua ei casă, căci acolo s-a născut, a copilărit, iar acolo trăiesc toate persoanele dragi din viaţa ei: mama, bunicii, rudele şi foarte mulţi prieteni pe care îi vizitează ori de câte ori se poate, scrie click.ro.

Povestea de dragoste dintre Mirabela şi Nicuşor a început acum 15 ani, în anul 2005.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentã în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte cã se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sã mã întorc acasã, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenã ce fusese plecatã cu bursã Erasmus în Franta. Am renuntat sã mã mai întorc acasã si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sã mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de dupã sesiune sau de dupã zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicusor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu stiu dacã a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, a declarat acum câţiva ani Mirabela pentru jurnaliştii de la vremeanoua.ro. În 2016, Nicuşor Dan şi Mirabela au devenit părinţi.