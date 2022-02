Ce salariu are „perla” pe care Gigi Becali ar vrea 100 de milioane de euro. Patronul FCSB a fost nemulțumit după egalul, 2-2, înregistrat de echipa sa contra celor de la FCU Craiova. Vicecampioana a ratat o șansă mare de a se apropia la doar 6 puncte de liderul CFR Cluj. Printre puținii jucători ai roș-albaștrilor remarcați de latifundiar a fost și Octavian Popescu (19 ani), „perla” pe care Gigi Becali visează să-l vândă cu o sumă astronomică. Dar e incredibil ce salariu are tânărul fotbalist la ora actuală.

Gigi Becali a fost nemulțumit de prestația jucătorilor săi, dar l-a remarcat pe Octavian Popescu care a dat și o pasă decisivă, la golul înscris de Oaidă, în minutul 66. Latifundiarul făcuse același lucru și după partida cu CFR Cluj. Încântat de golul de senzație înscris de fotbalistul de 19 ani, el n-a ezitat să declare că va ajunge mai mare decât Gică Hagi.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o „blasfemie” pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi.

Am jucat cu CFR, nu cu orice echipă. La ora asta, Tavi e cel mai bun jucător din campionatul intern. Dă goluri, pase de gol, ce vrei mai mult?”, a declarat Becali la Pro X.