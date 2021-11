Ce salariu are o casieriță la Digi RCS RDS România. Ce bonus primește lunar

Cu cât este plătită o casieriță la Digi RCS RDS România? Cât poți să câștigi dacă ocupi acest post și care este bunusul lunar? Una din cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din țara noastră oferă salarii medii.

Criza sanitară și-a pus amprenta în viețile oamenilor pe toate planurile, iar mai ales pandemia se resimte în buzunare. Scenariul cu care ne-am obișnuit deja a lăsat unele persoane fără locuri de muncă, iar pe altele cu job-uri plătite foarte prost.

Unii au reconsiderat planurile avute și și-au găsit alte locuri de muncă ori chiar s-au înhămat la două deodată pentru a ține pasul cu cheltuielile familiei. Una din cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din România care are mii de angajați oferă salarii medii.

În timpul acesta, prețurile la alimente au explodat, iar facturile sunt și ele mai scumpe decât în trecut. Un casier care lucrează într-un punct Digi RCS-RDS în România are un salariu cuprins între 1.800 și 2.300 de lei. La acesta se adaugă și un bonus din comisioane de până la 200 de lei.

Mai mult decât atât, salariul variază în funcție de vechime și de localitate. Un tehnician de telecomunicații are un salariu cuprins între 2.200 și 2.800 de lei, plus bonusuri de performanță, iar cu ore suplimentare poate ajunge la mai mult.

Ce post este cel mai bine plătit?

Un operator call center are un salariu cuprins între 2.000 și 2.600 de lei la care se poate adăuga un bonus de performanță de 4.00 de lei. Un reprezentant de vânzări are un salariu care este cuprins între 2.400 și 3.000 de ron, plus bonusul din comisioane.

Un inginer rețea/inginer telecomunicații are un salariu cuprins între 2.200 și 4.000 de lei, în timp ce un programator poate avea un salariu cuprins între 3.000 și 12.000 de lei.

Salariul poate fi negociat pentru fiecare angajat, iar bonusurile se acordă în funcție de performanțele individuale. Mai mult decât atât, salariile angajaților mai vechi este posibil să crească în funcție de vechime și calitățile demonstrative.

