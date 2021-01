Ce salariu are Marian Godină, de fapt. Colegii l-au jignit grav: „Ești un nesimțit!”

După ce Marian Godină a spus pe blogul său că i-ar fi rușine să iasă în stradă și să ceară o mărire de salariu, în condițiile în care consideră că banii care îi primește ca polițist sunt suficienți, mulți dintre colegii de breaslă s-au revoltat.

După ce sindicatele din Poliție au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva deciziei de înghețarea salariilor bugetarilor, Marian Godină a spus că, lui personal i-ar fi rușine să iasă în stradă pentru a primi mai mulți bani la salariu. El este de părere că leafa de polițist, de 4.700 de lei este suficientă.

În urma acestor afirmații, colegii de breaslă i-au reproșat că vorbește din perspectiva unui polițist care are venituri suplimentare și nu este nevoit să trăiască doar din salariul de angajat.

Pe pagina de Facebook a unui sindicat din Poliție a fost publicată declarația lui Marian Godină de avere, potrivit căreia, polițistul încasează sume consistente din drepturi de autor și de la unul dintre cele mai mari trusturi de presă din România.

În acest context, colegii din poliție au postat mai multe comentarii, în care îl jignesc grav pe colegul lor.

În urma acestor comentarii, polițistul Marian Godină a răspuns pe pagina sa personală de Facebook.

”Nu am să mai scriu nicio explicație, consider că am fost destul de clar, iar cine a citit și a vrut să înțeleagă a înțeles, iar cine nu, nu. Număr pe degete comentariile unor colegi care au ținut să-mi spună că nu am dreptate, folosindu-se de argumente și exprimându-și părerile în mod civilizat”, a fost răspunsul lui Marian.