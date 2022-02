Ce salariu are mama lui George Simion. Femeia a primit o factură mai mare decât veniturile ei

George Simion a devenit omul acestor ultime 24 de ore, după scandalul din Camera Deputaílor, și după anunțul Parchetului de instrumentare a unui dosar penal de ultraj. Ca urmare, liderul AUR a apărut astăzi pe micul ecran, vorbind despre evenimentele din aceste două zile, dar și despre situația sa financiară, având în vedere că deputatul a declarat că își donează veniturile de deputat. În aceeași apariție tv, la Antena 3, liderul AUR a vorbit și despre mama sa și facturile primite în ultima perioadă.

Ieri, liderul AUR a intrat în atenția presei, dar și a procurorilor de pe lângă Parchetul General, după incidentul din ședința de lucru a Camerei Deputaților. Conflictul cu Virgil Popescu nu a rămas fără urmări, procurorii sesizându-se din oficiu și anunțând instrumentarea nunui dosar penal de ultraj. Comunicatul publicat astăzi, l-a determinat pe George Simion să ia o poziție în raport cu cele enunțate, declarând:

„Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. Nu mai îmi cer scuze dacă ieri… i-am făcut aşa… (îl bate pe umăr pe un coleg)…

Dacă în vreun fel asta este ultraj înseamnă că am luat-o razna cu toţii în această ţară, nu numai noi. O să pun pe grupul de presă acum imagini cum el spunea hai, dă!, hai, dă! – şi bine că nu am dat pentru că aş fi fost terminat ca figură politică. (…) Nu ştiu ce preferinţe are domnul ministru, dar aşa cerea, să îl bat”, a declarat George Simion.