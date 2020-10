Ce salariu are Ludovic Orban, premierul României. Încasează triplu față de acum 2 ani

Apare zi de zi la TV și Guvernul condus de el este cel care gestionează pandemia în România. Dar mulți se întreabă acum ce salariu are Ludovic Orban, premierul României. Ei bine, vă spunem că în 2020 încasează triplu față de acum 2 ani.

În anul 2018, actualul premier al României susținea că are un salariu modest. Ba mai mult, credea că mulți români încasează această sumă. Ludovic Orban a devenit prim-ministru pe 4 noiembrie 2019. De atunci, veniturile lui s-au rotunjit frumos, cu toate că premierul României evită să discute public despre salariul lui.

Cu toate astea, declarația lui de avere nu minte. În anul 2018, Ludovic Orban a câștigat 3.083 de lei. Susținea că banii îl ajută să trăiască modest, alături de familia sa. Premierul a susținut, în urmă cu 2 ani, că este onest și cinstit.

„Declaraţia de avere spune totul despre cariera mea în viaţa publică, despre cinstea mea, despre faptul că niciodată nu am acceptat să obţin venituri care nu mi se cuvin. De-a lungul ultimilor 30 de ani, mai mult de jumătate am deţinut funcţii publice şi din indemnizaţiile pe care le primeşti din funcţiile publice nu te poţi îmbogăţi. Cel mult, poţi să ai un trai decent. Sunt un om foarte modest. Nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. La fel e şi familia mea. Suntem nişte oameni cât se poate de modeşti. Nu cred că asta e problema, ci cât de corect este un om. Nu trebuie să se înţeleagă că sunt cel mai sărac premier, ci cel mai cinstit şi corect”, spunea acesta pentru Digi24.