Ce salariu are Cabral. Pro TV ar scoate o sumă fabuloasă din buzunar pentru prezentator

Celebra emisiune ”Ce spun românii” adună anual mii de persoane în fața televizoarelor. Moderatorul cunoscutului show este Cabral. Cum cifrele audienței au fost ridicate, emisiunea a rămas pe sticlă, ajungând la cea de a o mia ediție. Pe lângă faimă, prezentatorul se poate lăuda și cu venituri mari.

Surse din presa mondenă susțin că îndrăgitul prezentator ar câștiga lunar nu mai puțin de 10.000 de euro. Suma poate asigura familiei un trai mai mult decât decent.

“Am ajuns la 1.000. Complet neașteptat pentru mine, recunosc. Am ajuns la 1.000 la bătaie cu emisiuni care inițial păreau a fi mult mai pe placul publicului. Am ajuns la atât de multe emisiuni fără să difuzăm certuri, scandaluri ori cuvinte urâte.

Te-ar putea interesa și: Cum a ajuns Emily Burghelea în echipa lui Cabral la Pro TV, de fapt. „Andrei era afară cu bebe, eu sunt puțin sărită de pe fix” EXCLUSIV

Cu toate acestea, îndrăgitul prezentator plănuiește să ia o pauză de la televiziune. Motivul din spatele acestei acțiuni ar fi faptul că, moderatorul vrea să petreacă timp cu familia. Nu este pentru prima oară când prezentatorul ia o astfel de pauză din televiziune. În urmă cu ceva timp, Cabral a mai stat acasă cu familia pentru o perioadă de trei luni. Pentru acesta este mare provocare să se împartă între copii și casă. Cu toate acestea, Cabral pare că se descurcă foarte bine.

„Plănuisem să stau acasă 6-8 luni și am stat 3, m-au rugat colegii să mă întorc, aveam niște treabă de făcut, am fost trădat. Dar acum urmează să terminăm acest proiect, nu am mai luat nimic, am refuzat cam tot, tocmai pentru a sta cu piticii acasă. Nu este că mai vreau o pauză, dar încerc să dozez foarte bine munca și timpul pe care îl dozez cu familie. E importantă meseria, e important job-ul, dar, în același timp, e mult mai importantă familia.”, a mai dezvăluit Cabral pentru ego.