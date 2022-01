Ce salariu a cerut Ladislau Boloni la națională. Antrenorul de 68 de ani a susșinut, miercuri, o conferință de presă, în cadrul căreia a explicat motivele pentru care nu a mai ajuns la un acord cu FRF pentru postul de selecționer. Boloni a fost aproape de a-l înlocui pe banca tricolorilor pe Mirel Rădoi, dar, în ultima clipă, înțelegerea a căzut, astfel că șefii federației l-au numit selecționer pe Edward Iordănescu.

Ce salariu a cerut Ladislau Boloni la națională. Tehnicianul de 68 de ani a fost la un pas de a fi selecționerul României. Când lucrurile păreau „bătute în cuie”, înțelegerea a picat. Marți, la sediul FRF, Edi Iordănescu a fost prezentat oficial ca fiind noul antrenor al echipei naționale.

Ladislau Boloni a dorit să clarifice motivele pentru care negocierile cu FRF au căzut. El a explicat, într-o conferință de presă, că a fost deranjat de importanța pe care șefii federației o dădeau unui așa-numit „obiectiv intermediar”, ce este legat de rezultatele din Liga Națiunilor.

„Eu doream să ajung la un acord, poate și ei, dar ne împiedicam tot timpul de acest obiectiv intermediar. Eu doream ștergerea obiectivului intermediar din Liga Națiunilor. Eu doream să mă folosesc de competiție pentru a pregăti meciurile de calificare la Campionatul European. Dacă terminam contractul după 5 luni nu era niciun fel de recompensă financiară. Mi-au zis că nu pot ține un antrenor care pierde pentru că au alte obiective. Pai, atunci, de ce dracu’ mă cauți pe mine? Acest tratament mă deranja”, a declarat, printre altele, Ladislau Boloni.

„Eu am făcut un compromis”

Ladislau Boloni s-a referit și la partea financiară a contractului negociat cu FRF. Tehnicianul a precizat că a cerut un salariu mai apropiat de al neamțului Christoph Daum, selecționer în perioada iulie 2016 – septembrie 2017, decât de al lui Mirel Rădoi. Boloni a mai adăugat că el a fost cel care făcea un compromis, lăsând de la el în privința remunerației.

„Pretenţia mea pe partea financiară a fost ca recompensa selecţionerului ce mă consider să fie mai aproape de recompensa primită de Daum decât cea primită de Mirel Rădoi. La salariu mă refer. Daum, cu tot respectul meu, nu ştiu unde a obţinut rezultate deosebite. Dar atunci eu am curajul să spun îmi permit să cer minimum recompensa lui. Eu am şi spus să facem în aşa fel încât salariul meu să fie mai aproape de cel al lui Daum decât de cel al lui Mirel. Şi nu am absolut nimic cu Mirel. Se spune că şcoala de antrenor din fotbalul românesc e foarte bine pusă la punct. Foarte bine. Atunci de ce antrenorii români de ce au jumătatea salariului primit de cei străini? De ce? Iar eu am făcut un compromis mai mult de 60 şi ceva la sută pentru a accepta propunerea FRF. Deci nu partea financiară a fost problema esenţială”, a declarat Ladislau Boloni.

Edi Iordănescu va avea 20.000 de euro pe lună

Conform Digisport, Christoph Daum a avut un salariu de 540.000 de euro pe an la naționala României, adică de 45.000 de euro lunar. Mirel Rădoi, în schimb, a fost remunerat cu 250.000 de euro pe an, un pic peste 20.000 de euro lunar. FRF i-a oferit lui Ladislau Boloni 300.000 de euro pe an, iar tehnicianul de 68 de ani a solicitat un salariu de 500.000 de euro pe an.

Spre deosebire de Ladislau Boloni, Edi Iordănescu a fost de acord cu un salariu similar cu cel al lui Rădoi. Oficial, datele financiare ale contractului sunt confidențiale, dar conform Playsport, noul selecționer va avea un salariu de 20.000 de euro lunar, până în septembrie, la finalul campaniei din Liga Națiunilor. Ulterior, el poate crește la 25.000 de euro pe lună.