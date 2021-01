Ce salarii sunt la Pull&Bear România și ce program de lucru este în magazine

Pull & Bear este un comerciant de îmbrăcăminte și accesorii cu amănuntul spaniol. Are sediul în Narón, Galicia. A fost fondată în 1986 sub numele de New Wear, S.A. și a fost lansată oficial sub numele de Pull & Bear în 1991. Numele provine de la cuvântul „trage” ca „trage de pe raft” și „urs” ca „pune-l”. Magazinele se găsesc în mai multe țări, printre care și România. Iată ce salarii sunt la Pull&Bear?

Ce salarii sunt la Pull&Bear. Program de lucru

Pull&Bear face parte din Inditex, proprietarul mărcilor Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe. Iată ce salarii sunt la Pull&Bear și care este programul magazinelor, potrivit site-ului undelucram.ro:

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Sales Assistant

Un angajat Pull&Bear din Craiova, angajat cu un program de lucru part-time, cu experiență în domeniu de mai puțin de un an, pe funcția de Sales Assistant, încasează un salariu net lunar de 1.600 de lei. La acesta se adaugă și bonuri de masă în valoare de 220 lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Sales Representative

Un angajat Pull&Bear din Cluj-Napoca, angajat cu un program de lucru part-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Sales Representative, încasează un salariu net lunar de 1.200 de lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Asistent vânzări

Un angajat Pull&Bear din Cluj-Napoca, angajat cu un program de lucru part-time, cu experiență în domeniu de 1 ani, pe funcția de Asistent Vânzări, încasează un salariu net lunar de 900 de lei. La acesta se adaugă și bonuri de masă în valoare de 100 lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Sales Agent Un angajat Pull&Bear din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de mai puțin de 1 an, pe funcția de Sales Agent, încasează un salariu net lunar de 1.200 de lei. Ce salarii sunt la Pull&Bear – Store Manager/Section manager Un angajat Pull&Bear din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Store Manager/Section manager, încasează un salariu net lunar de 3.500 de lei. Ce salarii sunt la Pull&Bear – Casier Un angajat Pull&Bear din Constanța, angajat cu un program de lucru part-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Casier, încasează un salariu net lunar de 1.300 de lei. Ce salarii sunt la Pull&Bear – Sales Assistant Un angajat Pull&Bear din Brașov, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 1 an, pe funcția de Sales Assistant, încasează un salariu net lunar de 1.200 de lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Sales Assistant

Un angajat Pull&Bear din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 5 ani, pe funcția de Director magazin, încasează un salariu net lunar de 2.500 de lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Manager level 3

Un angajat Pull&Bear din Pitești, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de 3 ani, pe funcția de Manager level 3, încasează un salariu net lunar de 2.600 de lei.

Ce salarii sunt la Pull&Bear – Consultant vânzări

Un angajat Pull&Bear din București, angajat cu un program de lucru full-time, cu experiență în domeniu de mai puțin de un an, pe funcția de Consultant vânzări, încasează un salariu net lunar de 1.000 de lei. La acesta se adaugă și bonuri de masă în valoare de 100 lei și tichete de masă în valoare de 100 de lei lunar.

Program magazine Pull&Bear România

În general programul magazinelor Pull&Bear România este cuprins în intervalul 10:00 – 22:00, zilnic.