Ce salarii sunt la JYSK și ce alte beneficii oferă angajatorii danezi

Magazinele JYSK Group îşi au originile în Scandinavia. În anul 1979, a fost deschis primul magazin în Danemarca. Astăzi, Grupul are peste 2.200 de magazine şi 19.000 de angajaţi, în 37 de ţări. Doar în Germania şi Austria, au denumiri diferite: Dänisches Bettenlager, iar în restul ţărilor – se numesc JYSK.

Salariile și beneficiile oferite de angajatorul danez: Jysk

Printre valorile celor de la JYSK se numără THE RIGHT TO SPEAK UP. Acesta este un drept ași o obligație în același timp, a angajaților, de a-și spune părerea. Pentru cei de la Jysk este foarte important să le asculte părerea angajaților. În urma acestor păreri, ei iau niște decizii care, conform studiilor sunt bune.

Potrivit unui studiu desfășurat în 2018, de către o firmă externă, angajații Jysk sunt mai motivați și mai satisfăcui decât media de pe piață. La studiu au participat 97% dintre angajații Jysk, din toate țările.

“Motivarea angajaților este o preocupare constantă în compania noastră, iar rezultatele studiului ne arată că strategia privind creșterea satisfacției și motivației angajaților dă rezultate. Vom continua să menținem și să îmbunătățim toate demersurile făcute în acest sens. Am început deja să lucrăm la punctele în care angajații ne-au dat feedback și ne-au cerut schimbări. În același timp, încercăm să menținem acele acțiuni și arii care sunt apreciate de angajați, care-i fac mândri că lucrează în JYSK”, declara Alex Bratu, Country Manager JYSK România și Bulgaria, conform angajatorulmeu.ro.

Ce salarii sunt la Jysk

Salariile JYSK variază în funcție de zona geografică, fiind mai mari în orașele mari. Printre job-urile companiei Jysk de la noi din țară, potrivit site-ului undelucram.ro, se numără:

un angajat pe postul de Sales Manager Completions – Full time – în Făgăraș, cu o experiență în domeniu: 3 ani, încasează lunar suma de: 2.300 lei, salariu lunar (net).

un angajat pe postul de Consultant vânzări – Full time – în Craiova, cu o experiență în domeniu: 2 ani, încasează lunar suma de: 2.380 lei lei, salariu lunar (net). La acesta se adaugă un Bonus (Pe lună) în valoare de 300 lei și Tichete de masă (Pe lună) a căror sumă este de 300 lei.

– Full time – în Craiova, cu o experiență în domeniu: 2 lei, salariu lunar (net). La acesta se adaugă un Bonus (Pe lună) în valoare de 300 lei și Tichete de masă (Pe lună) a căror sumă este de 300 lei. un angajat pe postul de Asistent vânzări – Full time – în Zalău, cu o experiență în domeniu: 1 an, încasează lunar suma de: 1.950 lei , salariu lunar (net).

– Full time – în Zalău, cu o experiență în domeniu: 1 , salariu lunar (net). un angajat pe postul de Lucrător depozit – Full time – în București, cu o experiență în domeniu: 3 ani, încasează lunar suma de: 1900 lei, salariu lunar (net), la care se mai adaugă și bonusuri în valoare de 500 de lei lunar.

– Full time – în București, cu o experiență în domeniu: 3 1900 lei, salariu lunar (net), la care se mai adaugă și bonusuri în valoare de 500 de lei lunar. un angajat pe postul de Director adjunct – Full time – în Craiova, cu o experiență în domeniu: 5 ani, încasează lunar suma de: 2.700 lei, salariu lunar (net). La acesta se adaugă un Comision de vânzări (Pe lună) în valoare de 300 lei și Tichete de masă (Pe lună) a căror sumă este de 300 lei.

Beneficiile angajaților Jysk

Simona Carp, HR Manager la JYSK România și Bulgaria, a explicat pentru Wall-Street, care sunt beneficiile angajaților JYSK:

“De-a lungul timpului, în funcție de feedback-ul primit de la angajați, am adăugat beneficii pe care aceștia ne-au transmis că le doresc. În acest moment, angajații JYSK România au următoarele beneficii: asigurare medicală privată,

tichete de vacanță,

tichete de masă,

tort de ziua fiecărui angajat,

zilnic fructe și cafea,

ieșiri trimestriale în oraș cu echipa magazinului.