Ce salariu are un ofițer debutant la Poliția de Frontieră. Suma pe care o încasează în prima lună după absolvire

Mulți tineri aleg să urmeze o carieră în poliție, pentru a avea un loc de muncă stabil, dar și pentru beneficiile materiale. În funcție de secția aleasă, salariul de încadrare al unui polițist debutant nu este deloc unul mic, iar la venitul fix se pot adăuga și anumite bonusuri, în funcție de condițiile de lucru.

După absolvirea Academiei sau a altei școli de poliție, tinerii care au urmat studii în acest domeniu sunt angajați pe posturi de ofițeri sau subofițeri. Salariile de încadrare nu sunt deloc modeste, mai ales la secțiile la care polițiștii beneficiază și de anumite bonusuri.

În 2024, un absolvent de Academie care se angajează pe post de ofițer la Poliția de Frontieră câștigă aproximativ 6.000 de lei, potrivit informațiilor furnizate de Tavi Perțea, polițist și vlogger.

”Un tânăr ofițer a primit primul său salariu, aproximatix 6.000 de lei, reprezentând salariul și norma de hrană. Vedem că spor de noapte are vreo 20 și ceva de lei. Nu are chirie, nu are transport, aceștia sunt primii bani pe care i-a încasat el după ce a terminat Academia de Poliție. Eu cred că este un salariu bunicel și dacă ar fi să compar, primul meu salariu, în 2010, a fost de 1.450 de lei, ceea ce e mult mai mult acum. Eu cred că poți să duci o viață decentă și dacă îți place meseria asta poți să te faci polițist”, spune Tavi Perțea, pe internet.