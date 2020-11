Ce salarii au profesorii din România. Cât câștigă un debutant vs un dascăl cu experiență

Meseria de profesor este din în ce mai dorită de către români. Oferă anumite beneficii ce nu le pot găsi la oricare alt job. De exemplu, lucrând pentru stat, salariul este asigurat lună de lună, fără a îți face griji dacă ești plătit sau nu. De asemenea, la sfârșitul unui an școlar beneficiezi de tichete de vacanță. Concediile sunt și ele mai lungi decât la alte job-uri. Cel de vară, de Crăciun, de Paști și sărbătorile legale. Dar ce salarii au mai exact profesorii? Ei bine, salariul unui profesor depinde de vechime și de grade.

Salariile profesorilor mărite de la 1 septembrie

Salariile profesorilor au fost mărite de la data de 1 septembrie al acestui an. Dar cu cât mai exact?

Exemplu de calcul:

salariul de bază în decembrie, anul 2018 – 3.000 de lei

salariul de bază prevăzut pentru 2022 – 5.000 de lei

diferența dintre cele două salarii este de 2.000 de lei

1/4 din diferență este de 500 de lei

salariul de bază de la 1 ianuarie 2019 este de 3.000 de lei. 3.000 + 500 = 3.500 de lei

salariul de bază de la 1 ianuarie 2020 este de 4.000 de lei. 3.500 + 500 = 4.000 de lei

conform proiectului de HG, salariul de bază majorat de la 1 septembrie 4.000 + 1.000 = 5.000 de lei

Pentru funcțiile de conducere și control din învățământul preuniversitar, acestea fiind: director, director adjunct de școală, inspector școlar adjunct sau inspector școlar de specialitate, salariile diferă în funcție de grad:

Un inspector școlar general de gradul I are un salariu de bază de 8.375 lei. Pe când un inspector general de gradul II are 9.283 lei.

Inspectorul general adjunct are un salariu de 7.871 de lei dacă are gradul I. Dacă are gradul II, are un salariu de bază de 8.678 de lei.

Un director la casa corpului didactic are un salariu de bază asemănător cu cel al unui inspector general adjunct.

Inspectorul școlar de specialitate, de gradul I, are un salariu de bază de 7.250 lei. Dacă are gradul II va avea 7.871 de lei.

Directorul unei unități de învățământ are un salariu de bază de 7.000 de lei, dacă are gradul I, și 7.328 de lei dacă are gradul II.

Directorul adjunct al unei unități de învățământ are un salariu de bază de 6.975 de lei la gradul I, iar la gradul II are 7.100 de lei.

Salariile profesori în funcție de grad și vechime

Profesorii cu grad didactic I și studii superioare, cu vechime de peste 25 de ani, vor avea un salariu de bază de 5.517 lei. Dacă vechimea este mai mică de 25 de ani, adică între 20 și 25 de ani, va avea 5.101 lei pe lună. Pentru profesorii cu vechime de 1 – 5 ani, salariul de bază este de 4.372 lei pe lună.

Pe de cealaltă parte, un profesor cu studii superioare de lungă durată și cu gradul II, cu o vechime de 15 – 20 de ani, salariul de bază este de 4.417 lei. Un profesor cu același grad didactic dar o vechime de 5 – 10 ani, va avea un salariu de 4.326 lei. Iar, unul cu o vechime de 1 – 5 ani va avea un salariu de bază de 4.235 lei pe lună.

Profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată are un salariu de 4.098 de lei pe lună.

Salariile profesorilor vor crește de la 1 ianuarie?

Există câteva zvonuri cum că salariilor profesorilor vor crește de la 1 ianuarie. Florin Cîțu a declarat următoarele: