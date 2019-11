Ce salarii au jurații de la Vocea României în sezonul 9 al emisiunii de la PRO TV. Cine este cel mai bine plătit

Pro TV difuzează o nouă ediție Vocea României, vineri, de la ora 20:30. Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirilă și Horia Brenciu sunt pregătiți să facă din nou show, unul pe măsura salariilor pe care le primesc pentru prestațiile lor. Potrivit unor surse, Smiley este cel mai bine plătit jurat, în timp ce Irina Rimes primește cei mai puțini bani.

Jurații de la Vocea României au salarii uriașe

Cei patru jurați de la Vocea României și-au negociat la sânge contractele cu postul de televiziune Pro TV și au obținut salarii uriașe pentru prestațiile lor. Cel mai bine a negociat Smiley, care primește 60.000 de euro pentru aparițiile sale la Pro TV. Tudor Chirilă primește 40.000 de euro, iar Horia Brenciu are un salariu de 30.000 de euro. Artistul nu a reușit să obțină sumele colegilor lui, probabil pentru că la un moment dat a trădat și s-a dus la Antena 1.

Irina Rimes primește de trei ori mai puțin decât Smiley și de două ori mai puțin decât Tudor Chirilă, cel care o necăjește la fiecare ediție a emisiunii Vocea României. Probabil că artista nu se pricepe foarte bine la negocieri, dar nu este exclus să fi primit atât de puțin în comparație cu ceilalți colegi doar pentru că este… femeie.

Vocea României este o emisiune de talente din România. A avut premiera pe 27 septembrie 2011 la Pro TV. Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice. Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice.