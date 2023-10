Ce să pui pe fundul borcanelor de conopidă murată pentru a rămâne crocantă. Aşa te bucuri de ea luni la rând

Află, din rândurile de mai jos, ce să pui pe fundul borcanelor de conopidă murată pentru a rămâne crocantă. Acest truc simplu îi va da o aromă deosebită și se va păstra o perioadă mai lungă.

Toamna, sezonul murăturilor

An de an, primele zile de toamnă dau startul pregătirilor pentru lunile de iarnă. Gospodinele din toate colțurile țării transformă ultimele serii de fructe și legume din piețe, magazine și grădinile personale în preparatele tradiționale – gem, dulceață, compot, zacuscă, murături, bulion etc.

Când vorbim despre murături, de pe listă nu lipsesc castraveții, gogoșarii, gogonelele, varza și, preferata multora, conopida. Pentru a o transforma într-un adevărat răsfăț pentru papilele gustative, o gustare cu care să îți încânți familia și musafirii, trebuie doar să ții cont de un truc la care apelează cu încredere cele mai iscusite gospodine.

Ingrediente și mod de preparare conopidă murată

Dacă vrei să pui conopidă la murat, vei avea nevoie de ingredientele din lista de mai jos:

patru kilograme de conopidă

doi sau trei morcovi

doi litri de apă

un litru de oțet

o cană de 250 de mililitri cu zahăr

trei linguri de sare de murături

o lingură de boabe de piper

șase sau șapte frunze de dafin

Ce să pui pe fundul borcanelor de conopidă murată pentru a rămâne crocantă

Ce să pui pe fundul borcanelor de conopidă murată pentru a rămâne crocantă? Hrean! Pentru cantitățile de mai sus, ai nevoie doar de două rădăcini.

Conopida se desface în buchețele, se spală cu simț se răspundere și se lasă în apă rece în jur de o oră. Buchețelele se lasă apoi la scurs. Între timp, morcovii se spală, se decojesc și se taie rondele. Hreanul – ingredientul care va menține conopida crocantă – se spală, se curăță și se taie bețișoare care se așează apoi pe fundul borcanului.

Într-un vas suficient de mare, se pun la fiert apa, oțetul, sarea, zahărul, frunzele de dafin și boabele de piper. Cât este încă fierbinte, lichidul se toarnă în borcan, peste conopidă. Se pune capacul, se lasă recipientul la răcit și se mută în cămară sau pivniță.

