Ce să pui în sosul de roșii pentru un gust savuros. Gospodinele experimentate știu secretul

Sosul de roșii este preparat de toate gospodinele, mai ales că se poate integra în diverse preparate delicioase, precum pizza, friptură sau paste. Cu toate acestea, puține știu cu exactitate ce să pună în sosul de roșii pentru un gust mai savuros. Există câteva ingrediente care pot transforma complet rețeta de sos de roșii!

Ce să pui în sosul de roșii pentru a-i da un gust mai savuros

Fiecare gospodină are propria rețetă când vine vorba de prepararea sosului de roșii. Un sos de roșii pentru diverse mâncăruri este rapid și ușor de preparat acasă, dar puține persoane știu ce este bine să adaugi în el, pentru un gust mai aromat. Acest sos este extrem versatil și poate fi baza pentru mai multe preparate delicioase, precum pizza sau lasagna.

De cele mai multe ori, roșii zdrobite pot deveni acide și pot strica aroma preparatului. Pentru a evita acest lucru, puteți pune câteva bucățele de unt. De asemenea, sosul de roșii se prepară după un anumit ritual. Se prăjește ceapa tocată cu usturoi în ulei de măsline, abia mai apoi se adaugă roșiile și se lasă la fiert 20 de minute. La final, se adaugă 1-2 bucăți mici de unt. În acest mod, veți reduce aciditatea roșiilor și sosul va fi mult mai cremos.

Bicarbonatul de sodiu poate reduce aciditatea sosului de roșii

Poți reduce aciditatea sosului de roșii, adăugând zahăr, în loc de unt. Zahărul ajută la mascarea acidității roșiilor. Evită însă excesele de zahăr, pentru ca sosul de roșii să nu fie prea dulce.

În situația în care sosul de roșii are un gust acru, iată ce trebuie să faci. Poți adăuga, fără griji, bicarbonat de sodiu în sosul de roșii, pentru ca soluția să neutralizeze acidul din tomate. Vei vedea niște bule pe suprafața sosului, dovada că are loc o reacție chimică. În plus, acest lucru este deosebit de interesant pentru persoanele care au un stomac fragil și care nu tolerează bine alimentele acide.

Morcovul tocat este un ingredient ingenios care poate înlocui complet zahărul în sosul vostru de roșii! Din fericire, la fel precum zahărul, morcovul va „tăia” aciditatea roșiilor, iar sosul vostru va avea același gust intens și delicios ca până acum! Morcovul tocat poate înlocui cu succes zahărul în sosul de roșii, fără să schimbe deloc gustul acestuia!

Puteți apela și la curmale

Dacă nu ai la îndemână bicarbonat de sodiu, poți oricând să gătești roșiile cu un morcov proaspăt sau curmale, pentru a-i da o dulceață naturală care să corecteze aciditatea.

Când pregătești un sos de roșii, alege legumele potrivite, care trebuie să fie foarte coapte. Nu poți face sos de roșii fără ulei de măsline. Acesta este ingredientul obligatoriu după sare și piper. Se poate folosi la început pentru a rumeni ingredientele și poate fi adăugat la final, pentru a accentua gustul.

În plus, ierburile aromatice, precum cimbru, dafin, oregano, rozmarin, pătrunjel, busuioc, pot da preparatului o aromă mai deosebită.

