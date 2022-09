Ce să pui în apă pentru ca murăturile să nu se mai înmoaie. Ingredientul care face diferența

Roșiile, castraveții și gogoșarii puși la borcan sub formă de murături sunt o adevărată farmacie. Datorită conservării lor, legumele îşi păstrează vitaminele şi chiar dobândesc ceva mai multe proprietăţile curative, spun nutriționiștii. Metoda există nu de sute, ci de mii de ani! Pentru ca gogonelele să nu se înmoaie, trebuie să faci un lucru. Gospodinele cu experiență ne-au dezvăluit secretul.

Murăturile – vedeta din cămara gospodinelor

Prima legumă murată a fost castravetele, cu vreo 2.000 de ani înainte de Hristos, iar chinezii au conservat fructele pentru prima dată. Se spune că regina Egiptului, Cleopatra, îşi păstra tinereţea şi frumuseţea cu murături. Dincolo de povești sau tradiții, varza pusă la borcan în felul acesta este nemaipomenită la iarnă, lângă o friptură delicioasă sau ouă ochiuri. Sau o poți mânca așa goală, atât de bună este.

Trucuri folosite de marii bucătari. Ce să pui în borcane pentru gust și aromă deosebite

Deși există multe reţete de murături, cea mai sănătoasă este fermentarea acido-lactică naturală. Procesul presupune ca fructele sau legumele să fie puse în apă cu sare, deoarece microflora din ele transformă glucidele în substanţe biologic active, benefice pentru organism.

Murăturile sunt o sursă importantă de vitamine şi acid lactic. Indiferent de combinaţiile de legume pe care le preferi, condimentele nu trebuie să lipsească din borcane. Vedetele sunt muştarul, mărarul, usturoiul sau hreanul. Fiecare ingredient vine cu propriile calităţi nutritive, iar gustul este divin.

Varza murată, aliat pentru sănătate

Din cămara cu bunătăţi pentru iarnă nu poate lipsi varza murată. Leguma are atât de multe efecte benefice şi utilizări neaşteptate, încât rămâi surprinsă. Aceasta are chiar mai multă vitamina C decât o portocală şi este un aliat împotriva infecţiilor respiratorii. Mai mult, ajută la combaterea problemelor hepatice şi este indicată persoanelor cu boli cardiovasculare.

Știai că varza murată întăreşte sistemul nervos şi muscular, ajutându-i inclusiv pe diabetici? În plus, mestecarea unei cantităţi cât să încapă într-o linguriţă, de şase-opt ori pe zi, ar combate parodontoza, susțin specialiștii. Află ce trebuie să faci pentru ca varza murată să reziste toată iarna. Nici nu se va acri foarte tare.

Ingredient secret pentru gogonele apetisante. Așa nu se mai înmoaie

Un ingredient care face diferența este sarea specială pentru murături. Pusă în borcane, gogonelele nu se mai înmoaie, ci vor arăta apetisant tot timpul. Un alt sfat al bucătarilor este să ai grijă ca recipientele să fie închise etanș, pentru ca legumele să nu se răsufle. Ai fi păcat ca munca ta să se ducă pe apa sâmbetei, nu?