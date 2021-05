Ce s-a întâmplat peste noapte la maratonul vaccinării din București. Medicii au fost uimiți și ei

Maratonul vaccinării din Capitală i-a surprins pe medici și cu siguranță și pe autorități. Ce s-a întâmplat chiar din prima zi a evenimentului? Mulți dintre români s-au arătat mulțumiți de experiență și au lăudat inițiativa.

Supriză plăcută pentru medicii din București! Maratonul vaccinării din Capitală e o experiență plăcută pentru mulți dintre români, conform deciziei multora dintre ei. Concret, peste 4.500 de persoane au venit să se vaccineze până în cursul zilei de sâmbătă, până la orele 09:00, indică datele oficiale.

Medicul Mihai Craiu a detaliat că în cursul nopții au fost minut de minut câte 3-4-5 persoane care au venit să-și administreze serul. De asemenea, coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului a mai dezvăluit că au fost situații în care românii din strănătate au venit să-și imunizeze copiii care abia au împlinit vârsta de 16 ani. Prima zi a maratonului de vaccinare din București poate să fie declarată clar o reușită.

4.512 persoane vaccinate în total

2.735 la centrul de la Sala Palatului – 733 pe tura de noapte

1.777 de persoane la centrul de la Biblioteca Națională – 554 pe tura de noapte

„Au fost foarte mulți părinți care au venit cu copii peste 16 ani. Copii cetățeni străini ai unor români. Au venit cu pașaportul țării respective și cu părinții care au semnat consimțământul.

De la unii care aveau 16 ani și câteva zile, nici măcar 16 și o lună, până la aproape 18 ani. Părinții care doresc să vaccineze copiii trebuie să îi însoțească”, a afirmat medicul care a mai spus surprins că vaccinarea merge chiar mai bine decât se gândeau oficialii și cadrele medicale, lucru cel mai important.

Așa cum se aștepta, au fost mulți pensionari, persoane pentru care s-a și adus în prim-plan această inițiativă pentru că nu le este la îndemână programarea în mediul online.

„Foarte mulți au zis că e bine să vii cu buletinul, fără programare. Nu trebuie nimic suplimentar, decât să nu fi avut doză de vaccin făcută. În sistemul de triaj se observă cu ajutorul tabletelor dacă solicitantul a făcut vreo doză de vaccin. I-am distribuit către boxele din vecinătatea punctului de triaj, că să nu facă mulți pași. Persoanele cu comorbidități au fost vaccinate în punctul mobil de prim ajutor, am avut doi anesteziști de la Institutul Fundeni care au asigurat micile incidente. Am avut scenarii de persoane care urmau să plece cu avionul în această dimineață și ar fi avut azi programare, de aceea ne-a lăsat sistemul s-o facem. Au fost și persoane care ar fi trebuit să aibă mâine-poimâine și n-am putut s-o facem. Oamenii pot să vină pentru doza a două dacă se încadrează ca timp”

Mihai Craiu,