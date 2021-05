Ce s-a întâmplat la repetițiile pentru finala Românii au talent: ‘Lui Smiley i-a stat inima’

Diseară, de la ora 20:30, telespectatorii PRO TV vor asista la marea finală a celui mai iubit show de talente, și anume, Românii au Talent, sezonul cu numărul 11.

Smiley și Pavel Bartoș, care acum se află la repetiții pentru acest show, au intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde au dat câteva detalii în ce privește suprizele care îi vor aștepta pe telespectatori, în această seară, de la ora 20.30.

Cei doi au primit din partea echipei emisiunii La Măruță și o tavă cu prăjituri, însă Smiley a mărturisit că este la dietă. Cu toate acestea a savurat, totuși, o prăjitură.

”Am slabit eu un pic. Eu ma satur doar vazându-l pe Pavel cum mananca. Am trofeul in brate (n.red. trofeul Românii au Talent), am exersat foarte mult tinutul in brate”, a spus Smiley.