Ce a făcut Dani Oțil când l-a văzut pe fostul iubitei sale în emisiunea de la Antena 1. Răzvan Simion a observat imediat

Situația incomodă a fost observată imediat de prietenul și colegul lui de platou. În ediția de azi de la Neatza și-a făcut apariția un proaspăt cuplu de însurăței format dintr-o tânără blondină și nimeni altul decât fostul partener al actualei iubite a lui Dani. Cum a reaționat sportivul și cum a evitat un moment stânjenitor?

Dani Oțil, situație incomodă: în platoul de la Neatza și-a făcut apariția fostul iubit al actualei sale logodnice

Emisiunea de vineri de la Neatza cu Răzvan și Dani a surprins un moment aparte, puțin stângaci în privința unor oameni. Invitați în ediția precizată au fost nimeni alții decât proaspeții însurăței. Ceea ce nu au putut să nu observe fanii emisiunii a fost un detaliu aparte atunci când și-a făcut apariția Valentin Sanfira, care a avut o legătură amoroasă cu actuala logodnică a lui Dani Oțil. Cântărețul de muzică populară a venit însoțit de soția sa alături de care s-a căsătorit recent și s-a bucurat de o petrecere pe cinste. Deși lucrurile păreau extrem de întortocheate, fostul amorez al Mihaelei Rădulescu a reușit cu victorie să evite un moment care ar fi putut fi stânjenitor. Pare-se că matinalul nu a vrut să creeze scene stânjenitoare telespectatorilor, așa că a preferat să lipsească puțin din peisaj la momentul apariției mirilor.

Puțini știu, dar relația dintre logodnica lui Oțil și interpretul de muzică populară s-a consumat în timpul în care frumoasa era parte a show-ului Next Top Model by Cătălin Botezatu. Surse din anturajul lor susțin că aceștia au fost împreună mai multe luni. „Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare între ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au șters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare”, a precizat sursa citată pentru StarPopular.ro.

Ambii sunt implicați în povești de iubire și doresc să-și contruiască familii

Ambii au trecut acum peste povestea de dragoste din trecut și doresc să-și contruiască propriile familii. În timp ce Sanfira a făcut deja pasul cel mare, Oțil mai așteaptă până la anul pentru a-i jura iubire și credință Gabrielei.

„Ne-am întâlnit la o emisiune și m-am îndrăgostit pe loc. M-am dus la ea, i-am făcut complimente, s-a uitat la mine și mi-a zis că nu sunt sănătos. Apoi i-am scris pe Instagram și am ieșit împreună cam după o lună Mi-a dat cu flit mult timp. Dar am scos-o la shaorma. Îmi place mult și d-aia mă însor, mi-am cam dorit lucrul asta pentru că am făcut cam toate nebuniile”, a spus interpretul despre cum a început povestea de iubire cu soția sa.