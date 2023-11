Ce s-a întâmplat între Elodia Ghinescu şi Cristian Cioacă chiar înainte de dispariţie. Dezvăluirile făcute de mama avocatei: „Am intrat în panică” EXCLUSIV

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocata dispărută în urmă cu 16 ani, ne-a făcut dezvăluiri, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre ultimele zile de viață ale fiicei, dar și despre tragicul sfârșit al soțului ei, care a murit de ”inimă rea”. Am aflat și de ce insistă femeia îndoliată ca fostul ei ginere, Cristian Cioacă, acuzat de uciderea Elodiei, să îi plătească daunele morale până la ultimul bănuț.

Emilia Ghinescu ne-a dezvăluit când a văzut-o ultima oară pe fiica ei, Elodia, dar și ce planuri își făcuseră:

”Elodia a murit marți spre miercuri seară. Luni ne văzusem la mine, acasă, venise să își ia băiatul de la noi, venise cu Cristian. Pusesem masa, am mâncat, erau mereu la noi, și de Sărbători, petreceam împreună. Înainte de a pleca, mi-a zis să vin peste două zile, adică miercuri, pe la ora 14.00, la ea, la cabinetul de avocatură, ca să mergem împreună la cumpărături, să ne alegem hăinuțe.

Dar, miercuri, n-am mai dat de ea, nici la telefon nu răspundea, nici la cabinet nu era. Am intrat în panică, atunci am bănuit că i s-a întâmplat ceva rău. Apoi am aflat că în seara de dinainte s-a certat rău cu soțul ei. El o fi lovit-o grav, nu știu ce să zic, dar casa era plină de sânge. El s-a ferit de mine vreun an, nu a dorit să ne spună nimic și nici să ne vadă”.