Ce s-a întâmplat între Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac la Survivor România. Laura Giurcanu a divulgat tot după ce s-a întors

Laura Giurcanu a fost prezentă în emisiunea La Măruță, astăzi, 13 aprilie 2022. Ea a vorbit despre reîntoarcerea de la Survivor, dar a amintit și de foști colegi precum Andreea Tonciu sau Roxana Ciuhulescu. Laura Giurcanu a mai dezvăluit și ce s-a întâmplat, de fapt, între Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac la Survivor România.

„Da, îmi era bun ce aveam în garderobă, nu am slabit mult, am slăbit 6-7 kilograme, dar am pus vreo 3 la loc deja acasă, că am mâncat mult. A fost o experiență grea, dar frumoasă, am vrut să mă bucur de tot și de fiecare dată când ne era mai greu, stăteam pe o scăriță, la apus de soare, și vorbeam, spuneam „hai sa ne bucuram de tot”, chiar dacă nu aveam energie. Eram fiecare cu copacul lui, în ce privește toaleta.

Mie îmi place cocosul la maximum, mâncam foarte mult cocos, eu și Elena eram experte în căutat cocos. Sunt niște sechele cu care am rămas în ce privește aruncatul mâncării. Am mâncat încontinuu de când am venit acasă. Mai am o singură poftă să mi-o fac: cea de clătite.