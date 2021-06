Ce s-a întâmplat după ce Ianis Hagi a postat o poza în care bea apă. Fanii s-au activat imediat

Ianis Hagi este pe val, iar admiratorii sportivului român i-au făcut o propunere de neuitat. Ce mesaj i-au transmis internauții pe contul său de Instagram, după ce mijlocașul de la Rangers s-a pozat bând dintr-o sticlă cu apă. Nimeni nu se aștepta la reacția asta.

La aproape 23 de ani, Ianis Hagi este unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști ai lumii. Mijlocașul român a făcut un sezon extraordinar la echipa Glasgow Rangers, iar cele mai mari cluburi sportive din lume se bat pentru a obține transferul lui. Deși a fost dorit de către oficialii de la Lazio, Sevilla și Galatasaray, fanii „Prințului Ianis” sunt foarte hotărâți în privința cărui club trebuie să le accepte oferta starul de la Rangers.

Dupa un sezon spectaculos în care a câștigat titlul în Scoția și a fost desemnat cel mai bun pasator din campionat (12 la număr), mijlocașul român și-a petrecut vacanță în Mykonos și Barcelona.

Recent, fiul lui Gică Hagi a stârnit vâlvă în mediul virtual cu ultima fotografie postată pe contul său de Instagram, în care este surprins pe teren, făcând antrenamente pentru cei de la Rangers. În dreptul imaginii în care Ianis Hagi apare când bea dintr-o sticlă cu apă, urmăritorii sportivului au lăsat zeci de comentarii în care îl rugau pe acesta să accepte transferul pentru a juca la Galatasaray.

Come to galatasaray💛❤️

Come to Galatasaray 💛❤️

COME TO GALATASARAY 💛🦁❤️

COME TO GALATASARAY HAGİ 💪🏻💛

Come to Galatasaray💛❤️🦁

Cu toții știm că Galata este clubul de sufletul al faimosului său tată. Gică Hagi a făcut istorie la clubul turcesc, iar fanii „prințului” abia așteatptă să-l vadă pe internaționalul român să evolueze la formațiunea din Turcia. Cu toate acestea, Alan Hutton, una dintre gloriile fotbalului scoțian, este de părere că Rangers ar face o mare greșeală dacă l-ar lăsat pe Hagi să plece.

„Eu cred că a reușit un sezon foarte bun. El pune lucrurile în mișcare, vede pase, dă goluri. Este evident de ce este dorit de alte cluburi. Îl văd titular meci de meci pe viitor – am remarcat că uneori joacă din primul minut, alteori e rezervă, nu e o situație ușoară pentru un jucător.

Acum, totul depinde Steven Gerrard, el trebuie să discute cu Ianis. Steven nu s-a retras de mult timp din fotbal, înțelege situația. Iar Hagi este foarte tânăr, uneori uităm asta. Are tot viitorul în față. Eu l-aș lua deoparte și i-aș spune: Te vrem aici. Vei juca mai mult, ești un jucător important, trebuie răbdare.

Oricum el mai are contract, mi-ar plăcea să rămână, cu el Rangers e mai puternică. Are timp destul să meargă în altă parte, eu zic că nu are rost să forțeze acum un transfer”, a declarat Alan Hutton.