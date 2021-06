Semnul clar că Ianis Hagi pleacă de la Rangers. S-a întâmplat săptămâna asta

După un sezon excelent la echipa Glasgow Rangers, Ianis Hagi este pe picior de plecare din Scoția. Formațiunea lui Steven Gerrard a câștigat campionatul fără nicio înfrângere. Care este dovada clară că fiul lui Gică Hagi va pleca de pe Ibrox Park.

Cu șase goluri și nouă pase decisive de gol, prințul Hagi și-a adjudecat și titlul de cel mai bun pasator din Scottish Premier League dar si de cel mai bun tânăr jucător al clubului Glasgow Rangers.

Nu este de mirare că cele mai bune cluburi de fotbal din lume au pus ochii pe Ianis Hagi. Fiul regelui fotbalului românesc a fost ofertat de către cei de la Lazio, Sevilla și Galatasaray. Alan Hutton, una dintre marile legende ale fotbalului scoțian, a declarat faptul că Rangers ar face o greșeală

„Eu cred că a reușit un sezon foarte bun. El pune lucrurile în mișcare, vede pase, dă goluri. Este evident de ce este dorit de alte cluburi. Îl văd titular meci de meci pe viitor – am remarcat că uneori joacă din primul minut, alteori e rezervă, nu e o situație ușoară pentru un jucător.

Acum, totul depinde Steven Gerrard, el trebuie să discute cu Ianis. Steven nu s-a retras de mult timp din fotbal, înțelege situația. Iar Hagi este foarte tânăr, uneori uităm asta. Are tot viitorul în față. Eu l-aș lua deoparte și i-aș spune: Te vrem aici. Vei juca mai mult, ești un jucător important, trebuie răbdare.

Oricum el mai are contract, mi-ar plăcea să rămână, cu el Rangers e mai puternică. Are timp destul să meargă în altă parte, eu zic că nu are rost să forțeze acum un transfer”, a declarat Alan Hutton.