Ce s-a întâmplat după calificarea dramatică a Italiei în finala Euro 2020. Faza cu Bonucci a devenit virală

Naționala Italiei s-a calificat în finala Euro 2020. Squadra Azzurra a învins în semifinale Spania, după executarea loviturilor de departajare. Echipa antrenată de Roberto Mancini va întâlni în ultimul act pe învingătoarea din meciul Anglia – Danemarca. La sfârșitul partidei de marți seară, de pe Wembley, fundașul italian Leonardo Bonucci a fost protagonistul unui incident amuzant.

Naționala Italiei s-a calificat în finala Euro 2020. Marți seară, pe Wembley, echipa lui Roberto Mancini a reușit să treacă de Spania după executarea loviturilor de departajare. În tribunele arenei londoneze au fost prezenți 57.000 de spectatori din maximum de 65.000 permis de organizatori. La finalul primelor 90 de minute scorul a fost 1-1. Spaniolii au dominat partida având o uriașă posesie a balonului, dar tiki-taka nu a adus și victoria. Partida a fost de un senzațional nivel tehnico-tactic, ambele echipe dând o adevărată demonstrație în acest sens.

Elevii lui Luis Enrique au avut prim-planul în marea majoritate a timpului, dar nu au reușit să concretizeze superioritatea. Mai mult, în minutul 60, Chiesa a deschis scorul pentru italieni cu un șut minunat în stilul Roberto Baggio sau Alessandro Del Piero. Imediat după aceea, pe teren și-a făcut apariția Alvaro Morata, criticatul atacant al Furiei Roja. Tocmai Morata a reușit să aducă egalarea pentru spanioli, în minutul 80. În ciuda intensității jocului, cele două echipe nu au mai punctat nici în prelungiri, astfel că s-a ajuns la penalty-uri.

Loviturile de departajare au adus victoria Italiei ți calificarera în finala Euro 2020. În ciuda faptului că primul executant, Locatelli, a ratat, italienii au transformat restul de 4 lovituri. De la spanioli au ratat Olmo și Morata, chiar cel care adusese egalarea. „Mister penalty”, Jorginho, a dat lovitura de grație. Jucătorul de la Chelsea a executat impecabil penalty-ul decisiv și i-a trimis pe italieni în marea finală. Aceasta va avea loc tot pe Wembley, duminică, 11 iulie. Adversara Italiei va fi câștigătoarea semifinalei Anglia – Danemarca, ce se dispută astăzi, tot pe marele stadion din Londra.

La finalul partidei de aseară, Leonardo Bonucci, veteranul fundaș al italienilor, a fost protagonistul unei faze ce a devenit virală pe internet. Apărătorul lui Juventus s-a dus spre fanii echipei sale pentru a-și manifesta bucuria. Când a vrut să revină în teren, Bonucci a avut parte de o mare surpriză. Unul dintre oamenii de ordine l-a împiedicat să se întoarcă lângă colegii săi, confundându-l cu un fan. Pe figura jucătorului italian se citește uimirea față de gestul stewardului. Uluirea a durat câteva secunde, până când omul de ordine și-a dat seama pe cine are în față, de fapt. După care Bonucci a putut să se alăture bucuriei de pe gazon a colegilor săi din națională.

When you mistake @bonucci_leo19 for a fan 🤣#EURO2020 #ITA #ITASPA pic.twitter.com/ThohiwTmM0

— andrew wagstaff (@andrew_wagstaff) July 6, 2021