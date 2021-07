Jucătorul de la Euro 2020 care este daltonist. Cum a recunoscut că nu distinge culorile

Un jucător de la Euro 2020 este daltonist. Daltonismul este un defect de vedere ce se referă la imposibilitatea de a diferenția anumite culori. În cele mai multe cazuri, persoana în cauză vede culoarea roșie ca fiind verde. Cu toate acestea, un fotbalist care va juca în semifinalele turneului final de la Campionatul European se află printre cele 320 de milioane de persoane din toată lumea care suferă de această problemă.

Euro 2020 are și povești de viață dramatice. Dacă danezul Eriksen a făcut infarct pe gazon, iar italianul Acerbi a învins, de două ori, cancerul, există și un fotbalist cu un alt tip de afecțiune. Tot din naționala Danemarcei și tot mijlocaș. Este vorba de Thomas Delaney, jucătorul de 29 de ani al Borussiei Dortmund. Delaney suferă de daltonism. Adică, nu poate distinge anumite culori sau face confuzie între ele. Cea mai des întâlnită problemă este imposibilitatea de a distinge culoarea roșie. Aceasta este „văzută” de persoana respectivă ca fiind apropiată de verde.

Mai există probleme cu portocaliul, galbenul, maronul, confuzii între roșu și negru sau între albastru, violet și roz închis. Se estimează că aproximativ 320 de milioane de oameni din întreaga lume sunt în această situație. Unul dintre aceștia este și Delaney, fotbalistul care a fost declarat „omul meciului” în sfertul de finală Danemarca – Cehia, 2-1. El a marcat și primul gol al echipei sale. Astfel, danezii vor fi prezenți, miercuri, 7 iulie, în semifinala Euro 2020 pe care o vor disputa contra Angliei, pe stadionul Wembley din Londra.

Povestea lui Thomas Delaney a fost cunoscută în 2018 și relatată de bbc.com. Era înainte de Cupa Mondială din Rusia, unde Danemarca a fost calificată, iar Delaney a făcut parte din echipă. În luna iunie a acelui an, un postul de radio danez făcea o emisiune pentru ajutorarea unui tânăr care suferea de daltonism. A fost momentul în care realizatorii emisiunii au preluat un apel telefonic în direct.

Dialogul care a urmat a dus la identificarea bărbatului care apelase, deși acesta s-a prezentat, inițial, doar „Thomas”. Acesta s-a plâns că nu a putut distinge coechipierii de adversari în meciul amical Danemarca – Mexic ce se disputase înaintea Mondialului.

– Și eu sunt daltonist. Nu aș spune că e atât de rău, dar și mie mi se întâmplă uneori să trec prin aceeași situație. Ieri, mi-a fost destul de greu pe teren. Nu-mi dădeam seama cine mi-e coechipier și cine mi-e adversar.

– Jucai la echipa în roșu sau în verde?, l-a întrebat unul dintre cei doi moderatori.

– La cea în roșu.

– Pentru ce echipă joci, Thomas?

– Echipa națională a Danemarcei.

O clipă, în studio s-a lăsat liniștea. Și, după ce l-au rugat să repete unde joacă, iar acesta le-a răspuns, l-au întrebat:

– Ești cumva Thomas Delaney?

– The one and only (n.r. – expresie care în limba română nu se poate traduce decât apelând la formularea pleonastică „Unicul și singurul”)”, a fost dialogul purtat la postul de radio, prezentat de bbc.com.