Ce s-a întâmplat cu Vulpița în ultimele zile, de fapt. Vecinii spun că nu au mai văzut-o de la Paște

Serialul soților Stegaru a dispărut de pe micile ecrane, spre fericirea multor români. Care este viața celor doi acum și ce s-a întâmplat cu Vulpița în ultimele zile? Vecinii susțin că nu au mai văzut-o de la Paște.

Vulpița anunța în urmă cu câteva luni faptul că urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel. Vecinii și-au mărturisit îngrijorarea pentru că nu au mai dat de ea de câteva zile.

Se pare că tânăra ar fi născut în mare secret, la scurt timp după ce a fost dusă cu ambulanța la spital. Sătenii din Blăgești au venit cu detalii despre cele văzute. Mulți s-au gândit că serialul celebru al soților urmează să continue chiar mai intens decât înainte pentru că Vulpița a rămas însărcinată, dar nu a fost deloc așa.

Cuplul de moldoveni a plecat definitiv din privirile telespectatorilor Antena 1, spre bucuria multor români care au criticat extrem de aspru decizia postului de a-i aduce seară de seară pe canapeaua emisiunii Acces Direct.

Tinerii părinți s-au retras într-un sat, au renunțat la clipuri muzicale și la notorietatea incredibilă de care au avut parte și au început pregătirile pentru noul membru al familiei. Iată că se aude numai de bine despre aceștia! Indiferent de ce ar face sau ce ar avea sau nu, Veronica și Viorel reușesc să o ducă de pe o zi pe alta.

„Cred că a născut Veronica, vecina mea. Are băiețel, eu așa știu. Mai are o fetiță. Se descurcă și ei așa cum pot, ce să facă…de aici puțin, de colo puțin…să le dea Dumnezeu sănătate, pe noi nu ne-au deranjat niciodată cu nimic.

Era nebunie atunci când apăreau la televizor, ne trezeam la poartă cu fel și fel de persoane dubioase, dar văd că acum a trecut și e bine. N-am mai văzut-o de la Paște pe Veronica, cred că stă acasă și are grijă de copii. E greu când ai unul, dar să mai ai 2…”, a detaliat vecina Vulpiței, conform cancan.ro.

„Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”

Viorel Stegaru