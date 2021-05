Vulpița a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit fosta vedetă de la Acces Direct

Clipe de coșmar pentru Veronica Stegaru. Mai are puțin și naște dar a fost transportată de urgență la spital. Ce a pățit fosta vedetă de la Acces Direct și cum se simte acum. Ce i-au spus medicii după ce i-au făcut mai multe analize.

Au trecut multe luni de când Veronica și Viorel Stegaru s-au întors acasă, la Blăgești, acolo unde au grijă de fetița lor și de bebelușul din burtica Vulpiței, care urmează să vină pe lume în doar câteva săptămâni.

Recent, fanii au fost îngrijorați de ce Veronica Stegaru nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, iar acum s-a aflat adevăratul motiv. Se pare că fosta vedetă de la Acces Direct a trecut prin momente cumplite în ultimele zile. Însărcinată în 35 de săptămâni, Vulpița a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat anumite dureri și probleme pe timpul sarcinii.

După ce a făcut o serie detaliată de analize, doctorii i-au dat o veste îngrijorătoare: vulpița ar putea naște prematur. Acestea fiind spuse, medicii i-au pregătit o rezervă Veronicăi Stegaru, femeia aflându-se sub atenta supraveghere a specialiștilor 24 de ore din 24. Vulpița poate naște în orice clipă.

De când au plecat de la Acces Direct, Vulpița și soțul ei s-au întors în comuna natală, acolo unde au grijă de fetița lor. Cei doi s-au angajat la o firmă de curățenie și sunt determinați să ofere familiei lor o viață mai bună.

Viorel Stegaru spune că, momentan, lucrurile se desfășoară conform dorințelor lor și sunt recunoscători pentru faptul că au un loc de muncă. Soțul Vulpiței se roagă pentru a găsit un job stabil, mai ales acum când familia lor se va mări cu încă un membru.

„Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie.

Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a declarat Viorel Stegaru, conform cancan.ro