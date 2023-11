Dramele trăite de Rona Hartner: trei tentative de suicid și mari suferințe în dragoste: „Le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul”

Rona Hartner nu a avut o viață deloc ușoară. Vedeta a murit astăzi, 23 noiembrie, după o luptă grea cu cancerul. Recent, sora le scria oamenilor că artista își trăiește ultimele clipe și că este pe moarte, cerând acestora să se roage pentru sufletul său. Puțini sunt cei care știu despre dramele trăite de Rona Hartner – actrița a încercat să se sinucidă de trei ori, a trecut prin multe suferințe pe plan sentimental și nu doar o dată s-a luptat cu sărăcia și s-a văzut nevoită să supraviețuiască fără niciun ban.

A fost plină de viață, mereu optimistă și a știut să se descurce în fiecare situație în care viața a aruncat-o. Actrița Rona Hartner s-a stins astăzi, 23 noiembrie 2023, după multe lupte care i-au slăbit trupul și sufletul.

A fost diagnosticată în 2019 pentru prima oară cu cancer. S-a vindecat cu ajutorul unui tratament revoluționar în Franța. La patru ani, cancerul a revenit, punând stăpânire pe plămânii și creierul său, motiv pentru care sora ei a cerut oamenilor să le ceară gânduri bune și rugăciuni pentru Rona.

În luna iulie, actrița a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și creier. Boala era în stadiu patru, motiv pentru care medicii i-au cerut să amâne orice activitate, i-au interzis să călătorească și chiar să își conducă mașina.

Vedeta a mărturisit că s-a abandonat lui Dumnezeu și i-a cerut în fiecare o minune, spunând că nu și-a încheiat misiunea pe pământ.

În trecut, Rona a suferit de cancer de colon, de care s-a vindecat în Franța.

A învins un cancer de colon, dar recent medicii i-au găsit un cancer în faza patru. Doctorii i-au spus de la început că nu îi dau prea multe șanse să trăiască.

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș.

La niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul!

Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun-simț. Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.