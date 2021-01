Ce s-a întâmplat cu relația Lorei cu Ionuț Ghenu timp de 6 luni, în Bali. Artista a făcut dezvăluiri intime

Lora face dezvăluiri uimitoare despre evoluția relației sale cu Ionuț Ghenu din timpul în care au rămas prinși în Bali, în contextul pandemiei de coronavirus. Ce s-a schimbat de atunci în povestea lor de dragoste? Cum a fost anul 2020 pentru celebra cântăreață?

Lora, dezvăluiri despre relația cu Ghenu. Ce s-a întâmplat între ei după cele 6 luni de carantină în Bali?

Lora și Ionuț Ghenu au fost martorii unui test foarte important pentru relația lor. Cei doi au rămas prinși în Bali în timpul pandemiei de coronavirus, perioadă în care emoțiile și trăirile de toate felurile n-au încetat să se adune. Cuplul a fost surprins de paparazzi ciao.ro în timp ce ajungeau la sediul Pro TV, acolo unde trebuiau să intre în platourile de filmare în rolul de invitați.

Deși s-a zvonit că nu numai perioada petrecută departe de meleaguri i-a făcut să privească altfel unele lucruri, ci și pandemia, care a afectat întreg domeniul artistic, liniștea și voia bună nu-i părăsește pe amorezi. „Si eu și Ionut am trecut prin foarte multe stări… Foarte multe cupluri s-au desparțit anul acesta, alții s-au unit mai bine. Vedem 2021 cum va fi! Clar 2020 a fost un an greu, un an epuizant”, le-a declarat Lora lui Cove și Adelei Popescu, în direct la Pro TV.

„A fost un an foarte aglomerat din punct de vedere emoțional”

„A fost un an foarte aglomerat din punct de vedere emoțional, s-au întâmplat extraordinat de multe lucruri. A început extraordinar de greu, apoi când am crezut că va fi frumos, a venit pandemia. Noroc că ne-a prins înt-un loc superb unde, chiar dacă ne-am panicat foarte tare prima dată, am început să învățăm, să apreciem ce ni se întâmplă.

Am reușit să ne întoarcem după jumătate de an acasă, să recuperăm multe dintre lucrurile pe care le-am pierdut. Anul ăsta am învățat că oricât ai crede că ai controlul, ce ți se întâmplă depinde foarte, foarte puțin de tine. Important e să fii corect, să încerci să-ți urmezi planurile, dar să fii pregătit pentru orice. Iar dacă nu ești pregătit, să respiri adânc și să spui… asta e”, a povestit Lora despre anul 2020, care a fost unul din cei mai greu pe care i-a trăit până acum și care a zguduit-o puternic din punct de vedere emoțional.

Despre momentele de cumpănă din fosta căsnicie