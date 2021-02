Ce a făcut Pepe la Te cunosc de undeva. Impresionant, nimeni n-a mai făcut asta

Pepe face senzație în noul sezon al emisiunii ”Te cunosc de undeva”. „Te solicită foarte mult”, exclama artistul într-un interviu, înainte de a fi difuzat show-ul, afirmând că proiectul de la Antena 1 l-a ajutat enorm în perioada aceasta în care viața sa personală suferă schimbări din cauza divorțului. Eforturile sale nu au fost în zadar, ba chiar l-au făcut câștigător în cea de-a treia ediție a concursului. Artistul a uimit transformându-se în MC Hammer.

MC Hammer i-a purtat noroc! Pepe a atins o premieră câștigând a treia ediție ”Te cunosc de undeva”

Ediția a treia a sezonului 16 ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a luat final seara trecută. Marele câștigător a fost Pepe, care s-a transformat în celebrul MC Hammer. „Exact cum a făcut MC Hammer, așa o să fac și eu. Bine, puțin altfel. O să dedic premiul colegilor mei. A fost o gală a tuturor, la modul cel mai serios.

Chiar dacă nu ar fi meritat Romică Țociu, sincer… Stai liniștit, Romică! Au mai fost pe la canapea. Mulțumesc tuturor! Am știut că o să câștig de la început, tocmai de-asta nici nu m-am pregătit foarte bine. Vă dați că m-am pregătit foarte bine, pentru că am știut că o să câștig”, a declarat Pepe după ce a primit premiul.

Artistul a fost provocat din nou de Ruletă, care i-a oferit pentru săptămâna viitoare personajul Leo Iorga, fostul solist al trupei ”Compact”. Deși la început ”Rulli” i l-a dat în dar pe Ștefan Bănică Jr., latino lover-ul a mers pe cea de-a doua variantă, dorind să intre în pielea regretatului star rock.

„Campionuleee! Mă înclin în fața ta, campionule! Puțini sunt în gala asta cei care dansează și cântă în același timp și mai ales, momentul ăsta este atât de greu. Ai dansat cap coadă. Ai avut sincron cap coadă. Te-ai sincronizat perfect cu dansatorii până și la acele sărituri. Nu știu ce piruetă ai ratat! Iar solo-ul tău și debitul verbal în timp ce dansai a fost bestial! Bravo, campionule!”, a fost părerea Andreei Bălan.

Emisiunea de la Antena 1 l-a ajutat să treacă mai ușor peste divorț. „Nu mi-a dat timp să mă adâncesc în probleme”

„Eu am început de la începutul pandemiei să construiesc și să cred în ceea ce fac. Nu aveam nimic altceva de făcut în afară să zâmbesc, să cânt și să mai invit câte o persoană pe la mine, doar că ne-am și filmat. M-a ajutat să trec mai ușor peste divorț, pentru că nu mi-a dat timp să mă adâncesc în probleme. M-am concentrat pe muncă, apoi am intrat în proiectul Te cunosc de undeva, pentru că ai piese noi de învățat în fiecare săptămână, de repetat, de repetat și la platou, căci oricât ai studia tu, la platou e altă emoție, că trebuie să combini textul cu coregrafia, plus că trebuie să ai și caterinca la tine”, spunea cântărețul la ”XNS”.