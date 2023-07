Ce s-a întâmplat cu o femeie după ce a mâncat doar banane timp de 12 zile. Transformările uluitoare prin care a trecut

Foarte multe femei se întreabă ce pot face pentru a obține silueta mult visată. O parte dintre femei apelează la căile mai rapide prin care pot obține corpul mult visat. În lupta pentru kilogramele în plus, acestea optează pentru diverse diete. O bună parte dintre diete au la bază consumul de fructe. O femeie a dorit să facă un experiment și a mâncat banane timp 12 zile? Ce a descoperit nutriționistul?

Un nutriționist a dorit să afle mai multe căi prin care poate slăbi. În cadrul experimentului, Yulia Tarbath a consumat doar banane, timp de 12 zile. Printre motivele care au determinat-o să recurgă la acest experiment se numără prețul scăzut al bananelor dar și conținutul nutritiv al acestora.

În timpul liber, Yulia este și speaker motivațional. Pe lângă reducerea numărului de kilograme, nutriționista a dorit să testeze și beneficiile bananelor pentru sănătate. Acestei mono-diete ((bazată pe consumul unui singur fruct) i-a dat denumirea de „banana island diet”.

Astfel că, timp de 12 zile la rând, nutriționistul a mâncat doar banane. Însă, Yulia susține că oamenii pot adăuga și un alt tip de legumă verde, precum salata. Potrivit acesteia, numărul de calorii consumate nu este restricționat în această dietă. Persoanele care apelează la această dietă trebuie să aibă în vedere și consumul a trei litri de apă pe zi. De asemenea, este important să se respecte numărul orelor de somn. În perioada în care organismul este în detoxifiere, acesta are nevoie de odihnă.

În urma experimentului, femeia a observat că început să aibă o stare generală mai bună. Nutriționistul a declarat că puterea de concentrare a crescut.Mai mult, se pare că în urma acestei mono-diete, a reușit să fie mai pozitivă și mai echilibrată. Pe lângă kilogramele date jos, nutriționistul a remarcat că a avut și mai multă energie.

„Digestia mea s-a îmbunătățit și am devenit foarte calmă și relaxată. Am fost conectată cu totul din jurul meu, pielea mea a devenit mai fină și mai strălucitoare, fără să folosesc loțiuni speciale. Am putut să mă concentrez pe absolut orice aveam de făcut. Mi-am dus la bun sfârșit antrenamentele și am alergat chiar 30 de kilometri, am mers pe bicicletă 18 kilometri, am avut multă energie. Nu am avut simptome specifice dietelor de detox”, a declarat femeia.