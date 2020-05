Ce s-a întâmplat cu Margherita de la Clejani, în urmă cu doar o săptămână. “Îți dau foc!”

Margherita de la Clejani este personajul principal al momentului, după ce ar fi fost prinsă drogată la volan. Ce făcea aceasta în urmă cu doar o săptămână înainte de accidentul auto provocat de solistă?

Margareta Myriam Manole, cunoscută drept Margherita de la Clejani, a lovit cu autoturismul său o altă mașină care era parcată pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitală. Oamenii legii au ajuns de urgență la fața locului unde au sesizat că nu își putea controla gesturile, motiv pentru care au stabilit că trebuie să facă teste pentru a afla dacă este sub influența alcoolului sau a drogurilor. Fanii acesteia au observat schimbări uriașe pe parcursul ultimilor ani. Cântăreața s-a transformat total, lucru care se poate observa în postările sale de neînțeles pentru unii.

Solista alege să se exprime din ce în ce mai mult prin stilul său vestimentar și prin diverse gesturi și dansuri aparte. „Da-te fa-mi loc ca Iti dau foc !🔥🔫🔨”, a fost mesajul artistei din descrierea unui video. Dacă înainte părea o simplă tânără talentată care-și dorea să calce pe urmele părinților săi în liniște, acum este extrem de nonconformistă și pare că a dat muzica deoparte pentru pasiunea pentru haine.

„Toate bune și frumoase. Nu înțeleg despre ce teste vorbim. Nu s-au făcut teste. Ce teste. Alcool nu există, droguri nu există. Aveți dovada dumneavoastră? S-a întâmplat să ne tamponăm pentru că eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu s-a întocmit niciun dosar penal că nu am de ce să mint, de ce să pățesc asta. Am condus perfect. Am accidentat pur și simplu o mașină. Veneam de la o petrecere”

Margherita de la Clejani