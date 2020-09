Ce s-a întâmplat cu mandatul lui Florentin Pandele la Primăria Voluntari. Vestea serii pentru Gabriela Firea

Florentin Pandele a candidat pentru un nou mandat la primăria Voluntari. Conform primelor date preliminare, actualul edil ar fi câștigat un nou mandat. În această seară, Pandele a ieșit într-o declarație dură la adresa contracandidaților.

Florentin Pandele este primarul Voluntariului încă din 2000, dar de data asta a candidat ca independent, după ce în aprilie fusese eexclus din PSD. În urma rezultatelor preliminarii, gabriela Firea a pierdut Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan. Este a doua oară când Florin Pandele are o ieșire în public în apărarea Gabrielei Firea.

În seara asta Florin Pandele a ieșit pentru a doua oară să-i i-a apărarea Gabrielei Firea. A făcut o delcarație incendiară la România TV, în care a declarat:

”Vreau să spun că, dacă Gabriela va pierde alegerile, este un mare câştig pentru mine şi familia mea. În urmă cu un an de zile, Gabi a suferit 3 itnerventii chirurgicale dificile. Gabi nu ştie că am intervenit. Îi cer scuze că am intervenit.”