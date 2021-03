Ce s-a întâmplat cu iubita lui Sorin de la Survivor România 2021. Apelul ei disperat pentru fani

Ce se întâmplă cu iubita lui Sorin de la Survivor România 2021? Partenera concurentului din tabăra Războinicilor a făcut un apel disperat pentru fanii emisiunii sportive. Ce le-a cerut femeia celor care țin cu echipa albastră?

Apelul disperat al iubitei lui Sorin de la Survivor România 2021. Ce le-a cerut fanilor?

Sorin este unul din cei mai plăcuți și buni concurenți din echipa albaștrilor. De asemenea, este și unul din cei aflați la Războinici care a fost protagonistul unor dispute pe cinste, mai cu seamă luat la vizor în urma discuțiilor aprinse cu Albert.

Acesta a fost nominalizat în urmă cu o săptămână, iar iubita Războinicului a ținut să-l ajute cum poate de acasă, așa că le-a transmis un mesaj tuturor prietenilor și fanilor săi de pe instagram.

Laura le-a cerut ajutorul celor care îl mai doresc în competiție pe partenerul său pentru a-i sta alături într-o perioadă de cumpănă pe care o duce în show-ul din Republica Dominicană. Tânăra încearcă să-i mobilizeze pe toți pentru a-i motiva tocmai ca bărbatul să iasă favoritul săptămânii, lucru care s-a mai întâmplat de-a lungul emisiunii.

„Începe nebunia pentru mine! Dacă Războinicii pierd acest joc, Sorin are nevoie de mine și apelez la voi, cei care îl urmăriți și îl susțineți să îi fiți alături! Mulți știți prin câte am trecut săptămânile astea, când Sorin a fost atacat în mediul online!

Noi toți, familia, apropiații, susținătorii lui Sorin am ales să nu intrăm în jocul ăsta și am arătat că avem bun simț și putere pentru el în continuare. Așa cum îl vedeți pe Sorin la TV, așa este și acasă. Un om sincer, asumat și corect! Acum are cea mai mare nevoie de susținere! Vă rog pe toți să ne unim, să îl putem motiva! E nevoie ca el să iasă favoritul săptămânii!”, a scris pe instagram Laura, iubita lui Sorin de la Survivor România 2021.

Temerile partenerei Războinicului

Iubita Războinicului se teme că acesta nu va fi votat în perioada cu pricina, când este din nou eliminarea în consiliu. De data aceasta, alegerea celor din tabăra albastră s-a dus spre Marius Crăciun.

Fostul concurent de la „Ferma vedetelor” a avut rezultate sportive destul de slave în ultimele jocuri, ceea ce i-a pus în pericol soarta în cadrul compatiției din Dominicană. Sorin nu este primul pe listă, dar situația se poate schimba rapid, având în vedere că Faimoșii și Războinicii urmează să se lupte pentru a doua imunitate a săptămânii.