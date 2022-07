Ce s-a întâmplat cu agresoarea Cristinei Joia după ce a bătut-o: „E între ea și Dumnezeu de aici încolo”

Noi dezvăluiri despre agresoarea Cristinei Joia. Femeia din cauza căreia a ajuns la spital, pe masa de operație, în urmă cu doi ani de zile, nu a stat nici măcar o zi după gratii. Pe lângă acest lucru însă, agresoarea nu a plătit, până la momentul redactării acestui articol, niciun fel de daună. Designerul de interior a suportat toate cheltuielile pentru sănătate din propriul său buzunar. Iată ce s-a întâmplat cu agresoarea Cristinei Joia!

Trauma Cristinei Joia, după ce a fost bătută. În urmă cu doi ani de zile, Cristina Joia trecea prin momente teribile. Din cauză că a făcut observație unei femei care parcase necorespunzător un autoturism, vedeta mult îndrăgită de români s-a trezit în spital, pe masa de operație. Designerul de interior a trebuit să se supună mai multor intervenții pentru a arăta ca la început. În limita posibilităților.

Cristina Joia a recunoscut că nu și-a imaginat niciodată că ar trece printr-un astfel de coșmar. Pe lângă faptul că lovitura agresoarei a fost foarte precisă, cauzând multiple facturi, vedeta a trebuit să stea internată mai mult timp și să aibă parte de intervenții chirurgicale costisitoare.

Agresoarea Cristinei Joia a fost condamnată la 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Amintim, însă, că sentința a fost una cu suspendare. Agresoarea a rămas sub supraveghere 2 ani și 6 luni. Potrivit designerului de interior, femeia nu a achitat până în prezent niciun fel de daune, nici materiale, nici morale.

Cristina Joia a precizat, însă, că a decis să treacă peste acest episod. Din acest motiv, a lăsat totul în mâna Divinității.

„E între ea și Dumnezeu de aici încolo, eu nu am intentat procesul pentru bani. I-aș fi donat oricum. Ci pentru că așa am simțit că trebuie să fac. Am simțit că asta era calea dreaptă pentru a nu mai exista alte victime”, a spus Cristina Joia.