Ce s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de prăbușirea avionului în Milano. Miliardarul Dan Petrescu îl pilota

Un avion de pasageri de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică în apropiere de Milano, într-o clădire în construcție, provocând un accident care a dus la moartea pilotului și a tuturor pasagerilor. Aeronava, un PC-12 Pilatus, decolase la ora 13:04 de la aeroportul Linate, din nordul Italiei și urma să ajungă până la Olbia, localitate situată în Sardinia. Potrivit presei italiene, înainte cu 16 secunde de tragedie, au avut loc niște evenimente care au modificat zborul aeronavei și au condus la producerea tragediei.

Potrivit presei locale, tragedia aviatică a avut loc la scurt timp după ce avionul a decolat, ca urmare a unor defecțiuni apărute spontan. Totul s-a întâmplat duminică, la ora 13:04, ora Italiei, respectiv 14:04, ora României, atunci când miliardarul român a decolat de pe aeroportul Linate.

Așa cum se vede și în înregistrarea zborului, la nici trei minute de la decolare, avionul a pierdut peste 80 de metri altitudine. La ora 13:07 secunde a fost înregistrat ultimul semnal al avionului, fără ca acesta să solicite ajutor. Mai mult, martorii au dezvăluit că au auzit un zgomot care semăna cu cel produs de un motor înfundat, iar ulterior, s-ar fi produs o explozie în aer.

„Era ora 1.05 p.m. (14:05 – ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul. Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcționa, foarte repede am auzit explozia și apoi coloana de fum. Un dezastru.

Apoi, am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei, așa că am deschis fereastra și am văzut un mare nor de fum cum se ridică spre cer. Asta am văzut. Ditamai coloana de fum, Fecioară Maria!”, a relatat un martor.