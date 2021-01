Ce s-a întâmplat azi la Vorbește Lumea de la Pro TV. Toți telespectatorii au rămas uimiți

Emisiunea ”Vorbește lumea” de la PRO TV s-a desfășurat astăzi doar cu o ”jumătate”, Adela Popescu. Partenerul ei de platou, Gabriel Coveșeanu, se află acasă, în izolare. Prezentatorul TV a făcut declarații despre starea sa de sănătate.

Realizatorul TV Gabriel Coveşeanu, sau Cove, așa cum este cunoscut de publicul larg, a vorbit în direct la ”Vorbește lumea” despre perioada dificilă prin care trece. În prezent, acesta se află acasă, în izolare, ia un tratament prescris de medic și declară că se simte foarte bine.

„Eu am avut o teamă când am intrat în izolare. Mă incolțea o teama. M-am apucat acum de sport. Fac abdomene, genoflexiuni. M-am ascuțit la față ca lupta de clasă. Iau vitamine multe. Mi-a dat și ceva de memorie, ca să nu uit să iau pastilele. Am comandat mâncare și mi-a fost lăsată pe preș, la ușă. În rest, sunt foarte bine”, a spus Gabriel Coveșeanu într-o intervenție pentru ”Vorbește Lumea”.